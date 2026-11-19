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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 11χρονο αγόρι και ένα 12χρονο κορίτσι, από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσίευσε την Πέμπτη (19/11) η Kyiv Independent, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αγροτικές υποδομές σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, προκαλώντας θύματα, πυρκαγιές και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 18ης προς 19η Νοεμβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε πυραύλους κατά πλοίων τύπου Onyx και 98 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων drones Shahed, Gerbera και δολώματα Parodiya.

Από τα 98 drones, τα 61 ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ. Μέχρι τις 08:00 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 48 drones με κινητήρες τζετ. Πλήγματα καταγράφηκαν σε 18 τοποθεσίες.

Des drones russes frappent le centre d’Odessa pendant que Poutine serre la main de ses homologues. Combien de morts faudra-t-il encore pour que ces rencontres au sommet cessent d’être une photo ? 💥🇺🇦 #Ukraine #Odessa #Poutine https://t.co/X7456jMzI4 — PRIM 🔥 L’actu sans filtre (@Prim_fr) November 19, 2026

Τέσσερις νεκροί στην Οδησσό

Ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στην Οδησσό, όπου οι ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης (18/11) στο ιστορικό κέντρο της πόλης στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές, μεταξύ άλλων, κτίριο κατοικιών και εκπαιδευτική εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέμπτη, νέες ρωσικές επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές στο νότιο τμήμα της περιφέρειας της Οδησσού. Ο Κίπερ διευκρίνισε ότι από τα συγκεκριμένα νυχτερινά πλήγματα δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε διαταράχθηκε η ηλεκτροδότηση.

We came back to Kyiv at the worst possible time. Today’s attack is hitting Podil, our neighbourhood, particularly hard. It’s absolutely terrifying. I’ve never experienced anything like this in all these years. It’s just beyond words. https://t.co/CyDPY1iRfR — ThreeHappyDachshunds (@TwoHappyDachs) November 19, 2026

Τραυματίστηκαν δύο παιδιά σε Χάρκοβο και Κίεβο

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε οκτώ οικισμούς, τραυματίζοντας 16 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι ηλικίας 11 ετών.

Στην περιφέρεια του Κιέβου αναφέρθηκαν δύο τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι.

🤬 Huge hole in the house and other damage after Russian attack on Kyiv https://t.co/v0qIMUEMig — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 19, 2026

Παράλληλα, στην ουκρανική πρωτεύουσα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικών drones. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, συντρίμμια από αναχαιτισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέπεσαν σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Επιθέσεις σε ενεργειακές και αγροτικές εγκαταστάσεις

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, οι ρωσικές επιθέσεις είχαν ως στόχο αγροτικές και ενεργειακές υποδομές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών, στην οποία φυλασσόταν συγκομισμένο καλαμπόκι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από δέκα επιθέσεις με drones στις περιοχές της Νικόπολης και του Σινελνίκοβε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε επίσης ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αγροτική επιχείρηση.

Στην περιφέρεια του Μικολάιβ, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης σε 99 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χεόρχι Ρεσετίλοφ, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε σε όλους τους οικισμούς.

Στην πόλη του Μικολάιβ, το ωστικό κύμα από μία από τις επιθέσεις προκάλεσε ζημιές σε μία πολυκατοικία, 13 ιδιωτικές κατοικίες, ένα γκαράζ και δύο αυτοκίνητα.

Στην πόλη Περβομάισκ, από άλλη επίθεση υπέστη ζημιές κτίριο εμπορικού κέντρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Στην περιφέρεια της Βίνιτσα, η περιφερειάρχης Ναταλίγια Ζαμπολότνα ανακοίνωσε ότι ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

🇷🇺🇺🇦💥Nella notte altri attacchi russi sull’ex Ucraina: colpite sottostazioni elettriche a Odessa, Sumy e Vinnytsia (video). Colpiti il porto di Chernomorsk e una nave cargo al largo di Odessa. Danni a infrastrutture energetiche e industriali, confermati da fonti locali https://t.co/NEBJPh6vN3 — Andy A. Lambardi 🇮🇹🇷🇺 (@a_lambardi) November 19, 2026

Πάνω από 30 επιθέσεις στο Σούμι

Στην περιφέρεια του Σούμι, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιθέσεις εναντίον 14 οικισμών, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής στην περιοχή διήρκεσαν συνολικά περισσότερες από 13 ώρες.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και άλλοι δύο από τις νυχτερινές επιθέσεις.

Τέλος, στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Μπουνέτσκο.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, από τους βομβαρδισμούς έσπασαν τζάμια σε τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, τις οποίες κατέσβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι τελευταίες επιθέσεις καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι ουκρανικές πόλεις και οι κρίσιμες υποδομές της χώρας, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να πραγματοποιεί εκτεταμένες επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.