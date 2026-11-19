Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 27χρονος, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόλαδα, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι της Κρήτης.
Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου φέροντας εγκαύματα στο χέρι, το πρόσωπο αλλά και έγκαυμα αναπνευστικού.
Ο άνδρας διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείο, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η μεταφορά του στην Αθήνα.
Πράγματι, σήμερα ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.