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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 27χρονος, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόλαδα, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι της Κρήτης.

Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου φέροντας εγκαύματα στο χέρι, το πρόσωπο αλλά και έγκαυμα αναπνευστικού.

Ο άνδρας διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείο, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η μεταφορά του στην Αθήνα.

Πράγματι, σήμερα ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.