Μία δολοφονία σήμερα, Πέμπτη, στην περιοχή της Ακρόπολης δημιουργεί εκ νέου αντιδράσεις και προβληματισμό. Σε αυτή τη νέα γυναικοκτονία στην οδό Αίθρας μία 61χρονη έπεσε νεκρή από τον 63χρονο σύζυγό της. Ο συγκεκριμένος τη χτύπησε ανελέητα και πιθανά και τη στραγγάλισε.

Κι ενώ όλα τα ΜΜΕ αναφέρονται σε αυτή τη γυναικοκτονία και τα στοιχεία του εγκλήματος, ως είθισται να συμβαίνει σε αυτές τις φρικιαστικές ιστορίες, αρχίζουν να βγαίνουν μαρτυρίες που καταγράφουν το άκρως προβληματικό υπόβαθρο, ένα παρελθόν γεμάτο ξυλοδαρμούς, απειλές και τρόμο. Μαρτυρίες που μπορεί να μην είχαν φτάσει στις αρχές, όμως, για άλλη μία φορά, η γειτονιά είχε ακούσει και γνώριζε.

Η εκπομπή “Αποκαλύψεις” του ANT1, φέρνει στη δημοσιότητα ένα βίαιο σκηνικό που έλαβε χώρα τον Αύγουστο.

Οι γείτονες του ανδρόγυνου μιλάνε για τσακωμούς, για καβγάδες, ξύλο και κακοποίηση. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η γυναίκα έκλαιγε, παρακαλούσε, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν πως είχαν πολύ καιρό να τη δουν να βγαίνει από το σπίτι. Μάλιστα, όσοι την είδαν κάποια στιγμή, σύμφωνα με τη ρεπόρτερ της εκπομπής, αντίκρυσαν μία γυναίκα συναισθηματικά σε σύγχυση πάντα με κλαμένα μάτια. Μέσα σε 1,5 χρόνο βγήκε ελάχιστες φορές και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Το περιστατικό του Αυγούστου

Μία γυναίκα είπε στην εκπομπή του ANT1 ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας κακοποίησης της 61χρονης. Άκουσε τον 63χρονο να βρίζει τη γυναίκα χυδαιότατα δημόσια, με το θύμα να έχει σχεδόν γονατίσει και να κλαίει. Η αυτόπτης μάρτυρας μαζί με μία ακόμα γυναίκα μπήκαν στη μέση και εν συνεχεία προέτρεψαν την 61χρονη να τον καταγγείλει. Εκείνη όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα του δώσει χρόνο, θα του δώσει ακόμα μία ευκαιρία.

Στραγγαλισμός και μώλωπες σε όλο το σώμα

Τα πρώτα ευρήματα από την αυτοψία του ιατροδικαστή αποτυπώνουν τη βιαιότητα της επίθεσης. Η γυναίκα έφερε ίχνη στραγγαλισμού, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

Ο 63χρονος προσήχθη αρχικά από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατείται στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το ζευγάρι ως ιδιαίτερα απομονωμένο, με ελάχιστες επαφές και περιορισμένη επικοινωνία με τη γειτονιά.

Όπως ανέφεραν, η 61χρονη είχε θεαθεί κάποιες φορές στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, δείχνοντας θλιμμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να γνωρίζει τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

«Ελάτε, την χτύπησα» είπε ο φονιάς στους αστυνομικούς

Ο ίδιος φέρεται να ήταν εκείνος που ειδοποίησε πρώτα το ΕΚΑΒ και έπειτα την Αστυνομία λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, αναφέροντας στους αστυνομικούς «ελάτε, την χτύπησα».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ βρήκαν τη γυναίκα να κείτεται στο πάτωμα του σπιτιού θανάσιμα τραυματισμένη.

Προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου, ο οποίος ανέφερε πως ο ίδιος την ξυλοκόπησε σε έναν καβγά που είχαν προκαλώντας τον θάνατό της. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Ο χώρος αποκλείστηκε, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.