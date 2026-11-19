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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 62χρονο οδηγό φορτηγού για εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, που σημειώθηκε χθες στη Χίο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο 62χρονος συγκρούστηκε με ένα μοτοποδήλατο, που οδηγούσε ένας 56χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που ανέλαβαν την έρευνα, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε με το όχημά του τον τόπο του τροχαίου. Μετά τη σύλληψή του διακριβώθηκε μάλιστα ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.