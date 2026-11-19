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Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, προσθέτοντας ότι το περιστατικό εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 22 Οκτωβρίου. Την επιβεβαίωση έδωσε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τόμας Ρενιέ διευκρινίζοντας ότι «η επίθεση έγινε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης». Εξήγησε, μάλιστα, ότι η έρευνα άρχισε στις 26 του μήνα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σε ερώτηση αν υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων, απάντησε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται. Ερωτώμενος γιατί το συμβάν αποκαλύφθηκε από το Politico, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν κρύψαμε τίποτα, κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε τη διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι την κυβερνοεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε την Πέμπτη (19/11) το Politico, επικαλούμενο αξιωματούχο της ΕΕ. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή εκτιμούσε ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η πλήρης έκταση της όποιας ζημίας παρέμενε ασαφής.

Σύμφωνα με το Politico, αρκετά συστήματα -μεταξύ των οποίων συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για μισθοδοσία και καταγραφή χρόνου εργασίας, καθώς και ένα σύστημα για την επιστροφή εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης- τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 10 ημέρες.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε», δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ. «Στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους», υπογράμμισε.

Η Επιτροπή συγκάλεσε το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για μια επείγουσα συνεδρίαση σχετικά με τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, ανέφερε το Politico.

Η επίτροπος αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, ενημέρωσε τους υπόλοιπους Επιτρόπους την Τετάρτη, προστίθεται στο δημοσίευμα.