Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι εκτεταμένες τεχνικές βλάβες που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες κρίσιμες ψηφιακές υποδομές στις ΗΠΑ συνδέονται μεταξύ τους ή οφείλονται σε κακόβουλη ενέργεια.
Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, καθώς και συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την παρακολούθηση των πτήσεων.
«Δεν έχουμε καμία ένδειξη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο ούτε λόγο να πιστεύουμε ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.
Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εμπλοκή κυβερνοεγκληματιών, χάκερ, ξένου κράτους ή άλλου κακόβουλου παράγοντα.
“We are not under systemic attack.”
Secretary of State Marco Rubio reassures Americans following a string of major tech failures, saying there is no evidence of a coordinated cyberattack.
Rubio says the disruptions appear unrelated, with no indication that cybercriminals, hostile actors or foreign governments are behind them.
But he warns that threats remain, stressing that officials are constantly watching for attempts to harm the U.S.
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— Fox News (@FoxNews) November 18, 2026