Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι εκτεταμένες τεχνικές βλάβες που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες κρίσιμες ψηφιακές υποδομές στις ΗΠΑ συνδέονται μεταξύ τους ή οφείλονται σε κακόβουλη ενέργεια.

Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, καθώς και συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την παρακολούθηση των πτήσεων.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο ούτε λόγο να πιστεύουμε ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εμπλοκή κυβερνοεγκληματιών, χάκερ, ξένου κράτους ή άλλου κακόβουλου παράγοντα.