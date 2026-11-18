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Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του αρχιπελάγους στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετώπισαν «αριθμό ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων».

Η ανακοίνωση ωστόσο, δεν περιλάμβανε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων ή τις συνέπειές τους.