Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του αρχιπελάγους στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.
Συγκεκριμένα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετώπισαν «αριθμό ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων».
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية غادرة
https://t.co/CDftSN27JP
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 18, 2026
Η ανακοίνωση ωστόσο, δεν περιλάμβανε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των επιθέσεων ή τις συνέπειές τους.
Iran is currently retaliating against US attack on Qeshm Island
🇰🇼 2 sites in northern Kuwait were struck a few hours ago, with some reports suggesting Iran struck HIMARS systems, but this detail is not confirmed.
🇧🇭 Ongoing attack against US military sites in Bahrain https://t.co/nXKWV1uAs2
— Arya Yadegaar (@FotrosYadegaar) November 17, 2026