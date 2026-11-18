Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11) στη Ρουμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών ινστιτούτων.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 02:48 (ώρα Ελλάδας), με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), το επίκεντρο εντοπίστηκε 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου, η οποία αριθμεί περίπου 130.000 κατοίκους, και 25 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τούλνιτσι.
M5.3 earthquake, 16 km west of Nereju Mic, Vrancea, Romania.
At 130.8 km deep, this was an intermediate-depth event. Shaking may be felt across a broad area, though surface impacts are typically moderated by depth.
It is the only recorded quake in the region over the past 30 days, and the largest at M5.3.
#earthquake #GeoShake #Vrancea
— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) November 18, 2026
Το EMSC είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 5,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του στους 5,3 βαθμούς.
#Earthquake (#cutremur) possibly felt 20 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/ecdjDgFTf2
— EMSC (@LastQuake) November 18, 2026