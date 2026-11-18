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Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11) στη Ρουμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών ινστιτούτων.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 02:48 (ώρα Ελλάδας), με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), το επίκεντρο εντοπίστηκε 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου, η οποία αριθμεί περίπου 130.000 κατοίκους, και 25 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τούλνιτσι.

Το EMSC είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 5,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του στους 5,3 βαθμούς.