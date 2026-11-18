Στην καταστροφή 60 στρατιωτικών στόχων των Χούθι σε τέσσερις επαρχίες της Υεμένης προχώρησαν οι δυνάμεις του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, στο πλαίσιο επιχείρησης ακριβείας κατά των στρατιωτικών υποδομών της οργάνωσης.
Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Σαναά, Χοντέιντα, Αμράν και Σαάντα.
Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο αλ-Μάλικι ανέφερε ότι κατά την επιχείρηση καταστράφηκαν υπόγειες εγκαταστάσεις και σήραγγες που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και χώροι που λειτουργούσαν ως εργαστήρια.
التحالف:
– نفذنا عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية.
– دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة. https://t.co/2ANA29LgGV
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 18, 2026