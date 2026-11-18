Σε κάθειρξη άνω των 27 ετών καταδικάστηκε Πακιστανός υπήκοος στις ΗΠΑ, ο οποίος σχεδίαζε τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα για την αμερικανική αεροπορική επιδρομή που είχε στοιχίσει τη ζωή στον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, τον Ιανουάριο του 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, την Τρίτη, ο 48χρονος Ασίφ Μέρτσαντ κρίθηκε ένοχος για «απόπειρα τέλεσης τρομοκρατικής ενέργειας με διασυνοριακές συνέπειες και ανθρωποκτονία έναντι αμοιβής».

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, ο Μέρτσαντ επιχείρησε να προσλάβει εκτελεστή, προκειμένου να δολοφονήσει πολιτικό πρόσωπο ή κυβερνητικό αξιωματούχο στις ΗΠΑ. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024.

Κατά την κατάθεσή του, ο 48χρονος υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στο σχέδιο υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του που βρίσκεται στην Τεχεράνη, ενώ σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει εντολή να δολοφονήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο 48χρονος κατηγορούμενος άκουσε χωρίς να εκδηλώσει ιδιαίτερη αντίδραση την ποινή κάθειρξης άνω των 27 ετών, αποφεύγοντας τελικά τα ισόβια που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

Ο συνήγορός του, Άβραχαμ Μόσκοβιτς, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι ο εντολέας του σκοπεύει να ασκήσει έφεση, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του επειδή το δικαστήριο δεν υιοθέτησε το αίτημα της εισαγγελικής αρχής για ισόβια κάθειρξη.

Το σχέδιο δολοφονίας και οι πράκτορες του FBI

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μέρτσαντ περιέγραψε στους ενόρκους πώς προετοίμαζε την επίθεση. Όπως κατέθεσε, είχε πραγματοποιήσει έρευνα για χώρους όπου διοργανώνονταν συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε συζητήσει το ενδεχόμενο δολοφονίας σε πολιτική εκδήλωση.

Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει αντικείμενα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα ξενοδοχείου, προκειμένου να εξηγήσει σε γνωστό του τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επίθεση.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να στρατολογήσει άτομα που θεωρούσε εκτελεστές, καταβάλλοντας 5.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία είχε δανειστεί από συγγενικό του πρόσωπο.

Ωστόσο, οι υποτιθέμενοι εκτελεστές ήταν στην πραγματικότητα μυστικοί πράκτορες του FBI. Οι αμερικανικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τις κινήσεις του από τον γνωστό στον οποίο είχε παρουσιάσει το σχέδιό του.

Ο Μέρτσαντ συνελήφθη στο Τέξας στις 12 Ιουλίου 2024, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής στο Πακιστάν. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την ανεξάρτητη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.