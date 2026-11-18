Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έκκληση προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών απηύθυνε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για πιθανή απειλή κατά της ασφάλειάς τους.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, το υπουργείο συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση των κεντρικών οδικών αξόνων, εκτός εάν η μετακίνησή τους κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να μετακινηθούν προς την πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να παραμείνουν εκεί, συμμορφούμενοι με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.