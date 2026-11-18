Έκκληση προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών απηύθυνε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για πιθανή απειλή κατά της ασφάλειάς τους.
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, το υπουργείο συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση των κεντρικών οδικών αξόνων, εκτός εάν η μετακίνησή τους κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Ταυτόχρονα, κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να μετακινηθούν προς την πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να παραμείνουν εκεί, συμμορφούμενοι με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
تنبيه بوجود خطر .. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة
An alert of potential threat. The Ministry of Interior urged citizens and residents to remain calm, proceed to the nearest safe location, and follow news through official channels for the protection of public safety
#البحرين #وزارة_الداخلية
#Bahrain #MOI
— وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 17, 2026