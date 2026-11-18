Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στο κέντρο της Αθήνας, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά σε 23 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 25.000 άτομα συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις και την καθιερωμένη πορεία. Από τα περιστατικά τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ τρεις γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο, για περιστατικό που καταγράφεται σε βίντεο και εμφανίζει αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -25.000- πολιτών.

Κατά την προσέλευση των συγκεντρωμένων και αρκετή ώρα πριν την εκκίνηση της πορείας, περί ώρα 15:45’ ομάδα ατόμων εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διενεργούσαν προελέγχους ατόμων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, μίας γυναίκας με τραύμα στο κεφάλι από πέτρα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, και ενός άνδρα στον καρπό.

Στη συνέχεια, περί ώρα 16:35’ στην Πλατεία Κλαυθμώνος επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου, έτερη ομάδα ατόμων εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, οι οποίοι συνέλαβαν επιτιθέμενο άνδρα, ενώ στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στις 17:20’ ώρα εκκίνησε η πορεία των -25.000- ατόμων, με διάρκεια -3- ωρών μέσω των οδικών αξόνων της Σταδίου, της Πανεπιστημίου και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, η οποία εξελίχθηκε ομαλά.

Μετά την ομαλή ολοκλήρωση της πορείας και τη σταδιακή αποχώρηση του κύριου όγκου του συμμετεχόντων, διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης κινήθηκαν προς τη Λεωφ. Αλεξάνδρας, όπου δέχθηκαν απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες εναντίον τους από ομάδες ατόμων, με τις διμοιρίες να απαντούν με επιχειρησιακές και τακτικές κινήσεις, για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποτροπή έκνομων ενεργειών.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για -3- τραυματισμένες γυναίκες και άμεσα διασφάλισε την τάχιστη διακομιδή τους σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίθεσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ προσέτρεξαν στις αποβάθρες του Μετρό Αμπελοκήπων, καθώς ομάδα ατόμων εγκλώβισε αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία για την προστασία των εγκαταστάσεων, προς υποστήριξη και συνδρομή τους, πραγματοποιώντας προσαγωγές των εμπλεκόμενων ατόμων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν -23- προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων μέχρι στιγμής, -4- μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο».