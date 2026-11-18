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Προβληματική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στη Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 84-79 από τη Βίρτους για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-4 και έχασαν έδαφος στη βαθμολογία, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την αδυναμία τους να περιορίσουν τη δράση των ψηλών των γηπεδούχων.

Οι Αλιού Ντιαρά και Μο Ντιουφ αποτέλεσαν τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Βίρτους, σημειώνοντας από 15 πόντους και κυριαρχώντας κοντά στο καλάθι. Ο πρώτος πρόσθεσε 9 ριμπάουντ και ο δεύτερος 7, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-40, παρά τα 10 λάθη του. Στην τρίτη περίοδο έφτασε ακόμη και στο +8 (46-54), ωστόσο ακολούθησε επιθετική καθίζηση, με τη Βίρτους να επιστρέφει και να περνά μπροστά με 60-56.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί στις κρίσιμες κατοχές. Το καλάθι του Καρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ, λίγο πριν από το τέλος, διαμόρφωσε τις συνθήκες για την επικράτηση της Βίρτους με 84-79.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ οι Φρανσίσκο και Σλούκας πρόσθεσαν από 10. Ωστόσο, η συνολική επιθετική λειτουργία της ομάδας δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.