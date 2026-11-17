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Τραγικό τέλος είχε η προγραμματισμένη πτήση στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου An-12 στη νοτιοδυτική Σιβηρία, καθώς και οι 19 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, μετά τη συντριβή του στην περιφέρεια Κεμέροβο, στη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, το αεροσκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, ενώ από τη συντριβή δεν υπήρξαν επιζώντες.

Ως πιθανότερο ενδεχόμενο για την πρόκληση του δυστυχήματος εξετάζεται η μηχανική βλάβη, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί επισήμως η αιτία της πτώσης.

Στο σημείο της συντριβής έχει ήδη μεταβεί επιτροπή των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Εικόνες από το σημείο της συντριβής έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κεμέροβο, Ιλιά Σερεντιούκ.

Στο βίντεο διακρίνονται ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την πτώση του αεροσκάφους.

Officials confirm 19 people killed after military plane crashes in southern Russia. https://t.co/8nkWxAkB0z — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 17, 2026

Οι αρμόδιες ρωσικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή και στον θάνατο των 19 επιβαινόντων.