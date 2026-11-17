Έναν Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος εργάζεται ως στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Αθήνα, είχαν βάλει στο στόχαστρο οι οργανωτές του σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα, το οποίο αποτράπηκε έπειτα από έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων δυτικών χωρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συγκεκριμένο πρόσωπο αποτελούσε στόχο ενδιαφέροντος για τις ιρανικές υπηρεσίες και βρισκόταν ήδη υπό την προστασία των ελληνικών αρχών, καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο επίθεσης σε βάρος του. Ωστόσο, η ΕΥΠ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως τις πληροφορίες για την ταυτότητα του προσώπου που επρόκειτο να δολοφονηθεί.

Οι δύο Ιρανοί και η στρατολόγηση των έξι ποινικών

Ως βασικός οργανωτής του σχεδίου κατονομάζεται ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος, σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, διατηρεί διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Ο Μαβανέχ εκτιμάται ότι βρίσκεται στο Ιράν και είχε αναλάβει τον συντονισμό της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην Αθήνα.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο βαρόνος συμπατριώτης του, Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi Zindashti), ο οποίος συνδέεται με διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο προσώπων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το όνομά του έχει επίσης συνδεθεί με επιχειρήσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο Ζιντάστι ανέλαβε τη στρατολόγηση έξι ατόμων, ηλικίας από 29 έως 73 ετών, τα οποία προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Αποστολή τους ήταν να πραγματοποιήσουν τη δολοφονία του προκαθορισμένου στόχου στην Ελλάδα.

Η επιλογή προσώπων από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος εξυπηρετούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πηγών της ΕΥΠ, συγκεκριμένο σκοπό: η δολοφονία να παρουσιαστεί ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κακοποιών, ώστε να αποκρυφθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Τα ταξίδια στο Ιράν και οι οδηγίες για τη δολοφονία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μετακινήσεις τριών από τους εμπλεκομένους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον Μαβανέχ.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, εκτιμάται ότι έλαβαν οδηγίες για την εκτέλεση της επίθεσης, μεταξύ των οποίων στοιχεία για τον στόχο, την τοποθεσία και τον χρόνο πραγματοποίησής της. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν τα ευρήματα των ερευνών, προκειμένου να προσδιορίσουν τη σημασία τους για το σχέδιο δολοφονίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναμένεται να κοινοποιηθούν στις ελληνικές αρχές. Μεταξύ των ζητημάτων που παραμένουν αδιευκρίνιστα είναι εάν υπάρχει χάρτης που υποδεικνύει συγκεκριμένη τοποθεσία στην Αθήνα, σχετική με τον στόχο της επίθεσης.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (ΑΝΒ) της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, συνέδεσε την υπόθεση με την πρακτική στρατολόγησης εγκληματικών δικτύων σε τρίτες χώρες από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με σκοπό την απόκρυψη της συμμετοχής τους σε επιχειρήσεις αυτού του είδους.

Το σχέδιο, το οποίο οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας χαρακτηρίζουν τρομοκρατικό, αποτράπηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών. Η εξέταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί συνεχίζεται, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία και τον προγραμματισμένο χρόνο της επίθεσης.