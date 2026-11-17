Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου ένας 14χρονος μαθητής μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, ύστερα από κατανάλωση υπερβολικής δόσης αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonota.news, ο 14χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει 9 βότκες. Αφού μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του.
Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή μέχρι στιγμής.