«Ράγισαν και οι πέτρες» στην Καστοριά στην κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου σκοτώθηκε και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός η κηδεία του θα γίνει αύριο στο Περιστέρι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του για να του πουν το τελευταίο αντίο. Η σορός του έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 11 το πρωί, με το φέρετρο να είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Στεφάνια είχαν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του νεαρού συναδέλφου τους.

Δείτε εικόνες από την κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη στην Καστοριά

Ο 23χρονος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και είχε ορκιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ξεκινώντας την επαγγελματική του διαδρομή στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Χθες, η σορός του είχε μεταφερθεί στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί, οι συνάδελφοί του παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και το «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η πομπή για τη γενέτειρά του.

Ένα νέο παιδί, που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω του την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Σήμερα, στην Καστοριά, η οικογένεια της Πυροσβεστικής τον αποχαιρετά με τιμή, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν μια απώλεια που δεν χωρά εύκολα σε λέξεις.

Ζεφύρι: Νέα προθεσμία για μητέρα και κόρες

Νέα προθεσμία για αύριο έλαβαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς. Η μητέρα και οι δύο κόρες της εκπροσωπούνται πλέον από νέους συνηγόρους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την προανακριτική διαδικασία, η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις ανήλικες φέρεται να έριξε τις στάχτες σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Πώς εγκλωβίστηκε ο 44χρονος πυροσβέστης

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η αναπνευστική συσκευή του 44χρονου πιάστηκε σε σίδερο, εμποδίζοντάς τον να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής που επικαλείται το ρεπορτάζ, οι συνάδελφοί του χρειάστηκε να αφαιρέσουν την αναπνευστική συσκευή προκειμένου να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, το οξυγόνο της συσκευής είχε εξαντληθεί και ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του.

Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν διακρίνεται και το γάντι του 44χρονου, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε αφαιρέσει από το δεξί του χέρι στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί από το μεταλλικό εμπόδιο. Όπως μεταδόθηκε, ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε την εξέταση διαπίστωσε έγκαυμα στο χέρι του.

Η προσπάθεια διάσωσης από τον 43χρονο συνάδελφό του

Ο 44χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε βοήθεια από τους συναδέλφους του. Στο σημείο επιχείρησε να τον απεγκλωβίσει ένας 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος επίσης αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω εξάντλησης του οξυγόνου της αναπνευστικής του συσκευής.

Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να σώσει τον συνάδελφό του. Ο 43χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Στο βάθος του υπογείου εντοπίστηκε ο 23χρονος

Τραγική κατάληξη είχε και η προσπάθεια του 23χρονου πυροσβέστη να διαφύγει από τους πυκνούς καπνούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, ο νεαρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στο βάθος του υπογείου, σε σημείο όπου δεν υπήρχαν σκουπίδια.

Είχε προσπαθήσει να βρει καταφύγιο κοντά σε φεγγίτη, αναζητώντας αέρα, καθώς είχε εξαντληθεί και το οξυγόνο της δικής του αναπνευστικής συσκευής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε αφαιρέσει τη μάσκα από το πρόσωπό του, επιχειρώντας να αναπνεύσει. Ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί που είχαν συγκεντρωθεί στο υπόγειο αποδείχθηκαν μοιραίοι για τον 23χρονο.