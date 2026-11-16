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Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (17/11) η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του, Ηλία Βαλατσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, το Σάββατο (14/11). Η κηδεία του 44χρονου θα τελεστεί την Τετάρτη (18/11) στο Περιστέρι, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανδρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση, την αυτοψία στον χώρο και τις καταθέσεις των συναδέλφων τους.

Νέα στοιχεία για την αναπνευστική φιάλη του 44χρονου

Σημαντικά ερωτήματα για τον εξοπλισμό των δύο πυροσβεστών προκύπτουν από τα στοιχεία της αυτοψίας, τα οποία παρουσίασε το STAR το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το STAR, η φιάλη πεπιεσμένου αέρα του Ηλία Βαλατσού, ο οποίος εντοπίστηκε στην αρχή του κλιμακοστασίου, δεν βρέθηκε κατά την αυτοψία.

Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η φιάλη πεπιεσμένου αέρα δεν ανευρέθη, καθότι κατά την εξέλιξη του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη, άγνωστη συσκευή για εμάς».

Η μη ανεύρεση της συγκεκριμένης φιάλης αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του 44χρονου.

Αντίθετα, στον χώρο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Ζυμπίδης, βαθύτερα στο υπόγειο και σε σημείο χωρίς καύσιμη ύλη, εντοπίστηκαν η αναπνευστική συσκευή του με φιάλη πεπιεσμένου αέρα και κλείστρο, το πυροσβεστικό κράνος, τα γάντια και η προσωπίδα του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι οι δύο πυροσβέστες διέθεταν τον προβλεπόμενο βασικό εξοπλισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το STAR, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν διαθέτει συστήματα ενδοεπικοινωνίας.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στην εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού και αιθάλης αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία έγιναν γνωστά τη Δευτέρα (16/11).

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δύο άνδρες υπέστησαν ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλύσει το υπόγειο και το κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις. Ωστόσο, εντοπίστηκαν τραύματα συμβατά με πτώση, ενώ σε έναν από τους πυροσβέστες καταγράφηκε τραύμα στην κνήμη.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τον εγκλωβισμό του Γιώργου Ζυμπίδη και του Ηλία Βαλατσού.

Το πρώτο αφορά την πιθανότητα οι δύο άνδρες να γλίστρησαν στο κλιμακοστάσιο και να μην κατάφεραν να απομακρυνθούν από το υπόγειο, με αποτέλεσμα να εκτεθούν στους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο εξετάζει το ενδεχόμενο να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας της εξαιρετικά περιορισμένης ορατότητας που προκάλεσε ο πυκνός καπνός από την καύση των απορριμμάτων.

Στο συγκεκριμένο κλιμακοστάσιο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών και καμένων υλικών, που καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση των πυροσβεστών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα από την εισπνοή καπνού και αδυνατούσε να απομακρυνθεί μόνος του. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον ανασύρουν από το κτίριο.

Ο 43χρονος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ συνεχίζεται και η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη για τις τελευταίες στιγμές στο υπόγειο

Τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου περιέγραψε στην κατάθεσή του ο δόκιμος πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση και βρισκόταν στην πρώτη ημέρα της πρακτικής του εκπαίδευσης.

Ο δόκιμος ήταν μέλος του πληρώματος που έφτασε πρώτο στο Ζεφύρι και συμμετείχε, μαζί με τον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος, στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης των συναδέλφων του.

Στην κατάθεση που παρουσίασε το MEGA, περιέγραψε πώς οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο και πότε χάθηκε η επικοινωνία με τους δύο άνδρες.

«Ο 44χρονος είπε ότι υπάρχει φωτιά στο υπόγειο, ότι δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί και ότι θα ξαναμπεί μαζί με τον 23χρονο για να φτάσει στο υπόγειο, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπήκαν εκείνη τη στιγμή μέσα οι δυο τους, φορώντας τις αναπνευστικές συσκευές, και εγώ τους ακολούθησα μετά από δευτερόλεπτα. Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση.

Μπήκαν μέσα στο υπόγειο αυτοί οι τρεις συνάδελφοι, ώσπου, μετά από πέντε λεπτά, βγήκε έξω ο τρίτος και ζήτησε να του δοθεί επιπλέον εγκατάσταση νερού χαμηλής πίεσης.

Ετοιμάσαμε αμέσως την εγκατάσταση χαμηλής πίεσης και ο τρίτος, που είχε ήδη βγει έξω, πήρε τον αυλό και ξαναμπήκε μέσα, όπου βρίσκονταν ήδη οι δύο συνάδελφοι.

Μετά από λίγα λεπτά, ο τρίτος πυροσβέστης φώναζε από μέσα ότι δεν είχε οπτική επαφή με τους άλλους δύο. Τον άκουγα να τους φωνάζει, χωρίς να τον βλέπω λόγω των καπνών.

Ο οδηγός κι εγώ φορέσαμε αναπνευστικές συσκευές και, κρατώντας έναν φακό και σχοινί, μπήκαμε μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν».

Στη συνέχεια, ο δόκιμος περιέγραψε πώς εντόπισαν τον 43χρονο πυροσβέστη στο κλιμακοστάσιο και κατάφεραν να τον μεταφέρουν έξω.

«Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαμε πεσμένο τον τρίτο πυροσβέστη, ο οποίος φορούσε τη συσκευή και είχε τις αισθήσεις του. Ακούγαμε τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της.

Βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια, ανάμεσα στα σκουπίδια, χωρίς να μπορεί να σηκωθεί στα πόδια του.

Εγώ μαζί με τον οδηγό τον ανασύραμε προς τα έξω, με τη βοήθεια και άλλου συναδέλφου, και τον βγάλαμε στον δρόμο.

Μόλις βγήκαμε έξω, ο τρίτος συνάδελφος έβγαλε την προσωπίδα και μας είπε ότι είχε χάσει την επαφή με τους άλλους δύο.

Κατευθείαν ξαναμπήκαμε μέσα. Περάσαμε από το σημείο όπου είχαμε βρει τον τρίτο συνάδελφο και προχωρήσαμε βαθύτερα προς το υπόγειο, όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια που γλιστρούσαν και δυσχέραιναν τη βάδισή μας».

«Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε, αλλά δεν ανταποκρινόταν»

Στο επόμενο μέρος της κατάθεσής του, ο δόκιμος αναφέρθηκε στη στιγμή που εντόπισε τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη πεσμένο στο υπόγειο, φορώντας ακόμη την αναπνευστική συσκευή και την προσωπίδα του.

«Παραπάτησα και έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από ύψος περίπου ενάμιση μέτρου. Σηκώθηκα αμέσως, βλέποντας τον φακό που κρατούσε ο συνάδελφος.

Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατάλαβε ότι είχα πέσει, γιατί οι καπνοί ήταν έντονοι.

Μετά, κρατώντας το σχοινί, μπήκα εγώ μπροστά και πίσω μου ο άλλος συνάδελφος φώναζε, κρατώντας τον φακό προς το εσωτερικό του υπογείου, για να βρούμε τους άλλους δύο συναδέλφους.

Εκείνη τη στιγμή προχωρήσαμε περίπου δύο μέτρα στο εσωτερικό του υπογείου, που ήταν γεμάτο καπνούς, και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους, σε χαμηλότερο ύψος από αυτό στο οποίο βρισκόμουν.

Κατάλαβα ότι ο συνάδελφος ήταν πεσμένος ανάσκελα, φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή, και ταυτόχρονα φώναξα στον οδηγό που ήταν πίσω μου ότι τον βρήκα.

Τότε ο οδηγός ήρθε δίπλα μου, κρατώντας τον φακό. Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω, λόγω της ολισθηρότητας.

Ο αέρας και σε μένα και στον οδηγό τελείωνε.

Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε, καθώς αδυνατούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο σε εκείνο το σημείο, και κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο.

Όπως βγαίναμε, λόγω της ολισθηρότητας, έπεσε και ο συνάδελφος στο ίδιο σημείο όπου είχα πέσει κι εγώ.

Μόλις βγήκαμε έξω, έβγαλα την αναπνευστική μου συσκευή, η οποία είχε τελειώσει από αέρα».

Η κατάθεση αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες κατά την προσπάθεια διάσωσης των συναδέλφων τους, καθώς και τον περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους όσο μειωνόταν η ποσότητα αέρα στις αναπνευστικές συσκευές.

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Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του κτιρίου και η ξυλόσομπα

Την ίδια ώρα, φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίασε η ΕΡΤ αποτυπώνουν το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, όπου είχε βρει καταφύγιο μία οικογένεια.

Στις εικόνες διακρίνονται ένας καναπές και μία ξυλόσομπα, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων, χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανσή τους.

Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η σόμπα έκαιγε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι το πρωί, περίπου στις 08:00, μέλη της οικογένειας μετέφεραν στάχτες και υπολείμματα καύσης στο κλιμακοστάσιο του υπογείου, όπου συνήθιζαν να τα απορρίπτουν.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι τα υπολείμματα διατηρούσαν υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Την Τρίτη στον ανακριτή η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν το Σάββατο (14/11), οδηγήθηκαν την Κυριακή (15/11) ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη (17/11), η μητέρα ενώπιον ανακριτή και οι κόρες της ενώπιον ανακριτή ανηλίκων.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές.

Οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, τόσο για την εκδήλωση της πυρκαγιάς όσο και για τις συνθήκες εγκλωβισμού των πυροσβεστών.

Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Ζυμπίδη θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στη Λεύκη Καστοριάς, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να τον αποχαιρετήσουν.

Η σορός του νεαρού πυροσβέστη θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00 το πρωί, όπως αναφέρεται στο κηδειόχαρτο της οικογένειας:

«Τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό και εγγονό, που απεβίωσε, συνοδεύουμε στην τελευταία του κατοικία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:00 π.μ.».

Ο 23χρονος είχε αποφοιτήσει από τη σχολή της Πυροσβεστικής λίγους μήνες πριν χάσει τη ζωή του. Είχε ορκιστεί τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην Αθήνα, στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου υπηρετούσε μαζί με τον Ηλία Βαλατσό.

Το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), η νεκρώσιμη πομπή που μετέφερε τη σορό του προς την Καστοριά πέρασε από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, προκειμένου οι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν.

Λίγο μετά τις 17:30, η σορός έφτασε στον σταθμό, όπου είχαν συγκεντρωθεί πυροσβέστες, συγγενείς και φίλοι. Οι συνάδελφοί του στάθηκαν προσοχή, ενώ οι φάροι και οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων είχαν ενεργοποιηθεί.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αμέσως μετά, ακούστηκε η κραυγή «Αθάνατος», προτού η αυτοκινητοπομπή συνεχίσει το ταξίδι της προς την Καστοριά.

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Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».

Ο Ηλίας Βαλατσός υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα τα τελευταία 15 χρόνια, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα έπειτα από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαρύ πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στους πυροσβεστικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο 10ος, όπου υπηρετούσαν οι δύο άνδρες.

Την Κυριακή (15/11), συνάδελφοί τους είχαν ήδη τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

«Ήταν ένα παιδί άγγελος, με όνειρα και αξιοπρέπεια»

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες, οι συγγενείς του Γιώργου Ζυμπίδη προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η θεία του 23χρονου αναφέρθηκε στα όνειρά του και στην επιθυμία του να συνδυάσει την επαγγελματική του πορεία στην Πυροσβεστική με τις σπουδές στα οικονομικά.

«Τι να σας πω, δεν ξέρω… Ήταν ένα παιδί… Ένα παιδί άγγελος. Κρίμα για τους γονείς του. Παιδί με όνειρα, παιδί με αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το παιδί.

Είχε όνειρο να περάσει στα οικονομικά, αλλά δεν πέρασε την πρώτη χρονιά και, επειδή πέρασε στην Πυροσβεστική, πήγε στο Σώμα. Του άρεσε και ήθελε να κάνει παράλληλα και το όνειρό του πραγματικότητα, να περάσει στα οικονομικά.

Τα κατάφερε, πέρασε παράλληλα με την Πυροσβεστική», ανέφερε, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Πολύ άδικο είναι», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο θείος του 23χρονου μίλησε για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, αλλά και για την εισαγωγή του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Ο γιος μου τον βάπτισε τον Γιώργο. Ο Γιώργος τελείωσε τις σπουδές του, γιατί είχε περάσει με Πανελλαδικές εξετάσεις, ορκίστηκε τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα και μετά τον έστειλαν στην Αθήνα.

Δηλαδή, πριν από δύο-τρεις μήνες είχε τελειώσει τη σχολή. Στη συνέχεια, είχε δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του με καλύτερα δεδομένα, να το πω έτσι», ανέφερε.

«Στις ψυχές μας θα μείνουν αθάνατοι για μια ζωή»

Ο θείος του Γιώργου Ζυμπίδη εξέφρασε, παράλληλα, την πικρία του για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι γονείς του νεαρού πυροσβέστη χρειάστηκε να μεταβούν από την Καστοριά στην Αθήνα, μετά την είδηση του θανάτου του.

Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε μέριμνα από την Πολιτεία για τη μετακίνησή τους, ενώ αναφέρθηκε και στην αδελφή του 23χρονου, η οποία πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.

«Να εκφράσω ένα παράπονο, ότι οι γονείς έφυγαν μόνοι τους από την Καστοριά με το αυτοκίνητο, μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Μια μητέρα και ένας πατέρας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα μπορούν να ταξιδέψουν με το Ι.Χ. τους 500 χιλιόμετρα, για να πάνε να δουν το νεκρό τους παιδί.

Μόνοι τους ταξίδεψαν. Δυστυχώς, κανείς δεν φρόντισε (σ.σ. να μεταφερθούν στην Αθήνα).

Και η αδελφή του Γιώργου, του θανόντος, σπουδάζει στη Γερμανία, κάνει μεταπτυχιακό και ψάχνει να βρει εισιτήριο για να έρθει στην Ελλάδα. Και εδώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το κράτος.

Γιατί ωραία λέμε ήρωες, λέμε όλα καλά. Για το κράτος μπορεί να μείνει στα χαρτιά ήρωας. Για εμάς είναι αθάνατα τα παιδιά αυτά, και ο Γιώργος και ο άλλος. Στις ψυχές μας θα μείνουν αθάνατοι για μια ζωή», τόνισε.

Ο συγγενής του 23χρονου αναφέρθηκε ακόμη στην επικινδυνότητα του επαγγέλματος, μεταφέροντας την επιθυμία της οικογένειας να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Ζυμπίδη.

«Κανένας δεν πάει να κάνει ένα τόσο επικίνδυνο επάγγελμα, αν δεν το αγαπάει. Το θέμα είναι ότι χάσαμε ένα παλικάρι και οτιδήποτε κι αν πούμε είναι τραγικό και η θλίψη είναι ανείπωτη.

Ζήτησε ο πατέρας να πάει και στον χώρο όπου έγινε το συμβάν.

Εμείς, στα σπίτια μας, να βγάλουμε κάτι σκουπίδια έξω και πρόστιμο θα φάμε και θα μας στείλουν και τον εισαγγελέα, ή για τα χόρτα που κόψαμε από τον κήπο.

Εκεί οι Ρομά κάνουν ό,τι θέλουν. Ανεξέλεγκτα. Γιατί δεν τα βγάζουν αυθαίρετα τα κτίρια αυτά; Γιατί δεν τα γκρεμίζουν; Γιατί δημιουργούν προβλήματα;

Σήμερα σκοτώθηκε ένα παιδί. Να μην σκοτωθεί κανείς από εδώ και στο εξής. Να είναι το τελευταίο αίμα που χύθηκε σε εκείνο το σημείο.

Θα πρέπει να τα ακούσει και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός».