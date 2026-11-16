«Δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με τις επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής του με δήμους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτήθηκε για το θέμα και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Μπαμ» ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιάκος συστεγάζεται στον Ασπρόπυργο με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του, το οποίο έχουν επιλέξει για απευθείας αναθέσεις οι δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κύθηρων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο αποφάσεις του δήμου Ύδρας την ίδια ημέρα προβλέπουν 73.000 ευρώ για υπηρεσίες του 2026. Οι νησιωτικοί αυτοί Δήμοι υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.144.796,40 την περίοδο 2020-2026 για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο.

Ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, που ορκίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες, απορρίπτει κάθε υπόνοια πολιτικής διαπλοκής, με την κυβέρνηση να κρίνει ότι είναι επαρκείς οι εξηγήσεις του.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Λιάκου

Αναλυτικά, σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ο Ευάγγελος Λιάκος αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.

Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή.

Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές».



Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε σε πολιτικό επίπεδο»

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα εφημερίδας για τον κ. Λιάκο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υφυπουργός έκανε ανάρτηση που απαντάει. «Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε σε πολιτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν έχει την οποιαδήποτε εταιρική σχέση με την αδερφή του, δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι, μέτοχοι, αυτό τα λύνει όλα.

Απαντάει επίσης για το κτίριο ότι είναι συστέγαση, στο ίδιο κτίριο αλλά σε διαφορετικό όροφο. Άρα και εκεί είναι εντελώς διακριτές δραστηριότητες.

Ως προς το θέμα Λιάκος η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και απλά βρίσκεται στο ίδιο κτίριο σε διαφορετικό όροφο», σημείωσε και τόνισε πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο».