Ορκίστηκαν οι 3 νέοι υφυπουργοί μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση: Τα χαμόγελα και τα καρέ μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο

Ολοκληρώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών, Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι μεταβολές στο κυβερνητικό σχήμα προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και περιλαμβάνουν μία μετακίνηση στο υπουργείο Ανάπτυξης, μία νέα είσοδο στο Εσωτερικών και μία επιστροφή στο υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας μεταβιβάζεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

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ορκωμοσία νέων υφυπουργών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών της κυβέρνησης, Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
  • Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, την είσοδο του Βαγγέλη Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών και την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας.
  • Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας δεν ανατίθεται στον νέο υφυπουργό αλλά περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό σχήμα.

Σπανάκης, Βαρτζόπουλος, Λιάκος: Αύριο η ορκωμοσία στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση

Την ορκωμοσία των Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου τελέστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Βαγγέλης Λιάκος: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών – Στα 37 του, έγινε το νεότερο μέλος της κυβέρνησης

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο στην κυβέρνηση και μία επιστροφή.

Αλλαγές υφυπουργών στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο Ανάπτυξης στη θέση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος

Οι τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Ειδικότερα, ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Σε ηλικία 37 ετών αποτελεί το νεότερο μέλος της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Η επιστροφή του έρχεται μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μήνυμα Γεωργιάδη για την επιστροφή Βαρτζόπουλου

Την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας χαιρέτισε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη χαρά του.

«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης, του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον Τάκη Θεοδωρικάκο το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας

Αλλαγή υπάρχει και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας δεν ανατίθεται στον νέο υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη, αλλά περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Την απόφαση είχε εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να υπάγεται απευθείας στον υπουργό.

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