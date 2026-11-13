Ορκίστηκαν οι 3 νέοι υφυπουργοί μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση: Τα χαμόγελα και τα καρέ μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο

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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό σχήμα.

Την ορκωμοσία των Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου τελέστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο στην κυβέρνηση και μία επιστροφή.

Οι τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Ειδικότερα, ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Τη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Σε ηλικία 37 ετών αποτελεί το νεότερο μέλος της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας, αναλαμβάνοντας εκ νέου το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Η επιστροφή του έρχεται μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μήνυμα Γεωργιάδη για την επιστροφή Βαρτζόπουλου

Την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας χαιρέτισε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη χαρά του.

«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης, του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του @DimVartzopoulos στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη https://t.co/xYDw7fP5xz — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026

Στον Τάκη Θεοδωρικάκο το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας

Αλλαγή υπάρχει και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας δεν ανατίθεται στον νέο υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη, αλλά περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Την απόφαση είχε εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να υπάγεται απευθείας στον υπουργό.