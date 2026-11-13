Βρετανία: Ο σύζυγός της τη νάρκωνε για χρόνια και καλούσε αγνώστους να την κακοποιήσουν – «Ξύπνησα γυμνή και με βίαζε»

Πέντε χρόνια αφότου κατάφερε να δραπετεύσει από έναν εφιάλτη που εκτυλισσόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της, η Λόρα Μπίσοπ πήρε τη γενναία απόφαση να παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία -όπως είχε κάνει η Ζιζέλ Πελικό- και να αποκαλύψει δημόσια το πρόσωπό της, μιλώντας για τους βιασμούς που υπέστη.

Η ιστορία της συγκλονίζει: ο σύζυγός της τη νάρκωνε συστηματικά, τη βίαζε ενώ ήταν αναίσθητη και προσκαλούσε αγνώστους στο σπίτι τους για να κάνουν το ίδιο, μεταδίδοντας μάλιστα την κακοποίηση ζωντανά στο διαδίκτυο.

Ενώ εκείνος εκτίει ποινή φυλάκισης, οι υπόλοιποι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με την ίδια να καταγγέλλει σοβαρές αστοχίες των αρχών και να δίνει μάχη ώστε να λογοδοτήσουν όλοι.

Η απόφαση να σπάσει τη σιωπή της

Για χρόνια, η Λόρα Μπίσοπ ζούσε πίσω από μια μάσκα, κρύβοντας όχι μόνο την ταυτότητά της, αλλά και τη φρίκη όσων βίωνε. Πλέον, μιλώντας δημόσια στο βρετανικό δίκτυο ITV, επιχειρεί να απελευθερωθεί οριστικά.

«Έπρεπε να φοράω μια μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης. Είναι η ευκαιρία μου να απελευθερωθώ επιτέλους από την κακοποίηση και τον έλεγχο», ανέφερε σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή ITV Exposure.

Η απόφασή της να παραιτηθεί από το δικαίωμα στην ανωνυμία δεν ήταν εύκολη, ωστόσο ελπίζει ότι δείχνοντας το πρόσωπό της θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ανδρών που τη βίασαν και δεν έχουν οδηγηθεί ποτέ στη δικαιοσύνη.

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αποκαλυφθούν [αυτοί] οι άνδρες και να μπουν ονόματα στα πρόσωπα… Αυτή είναι η ευκαιρία μου να ακουστεί η φωνή μου», τόνισε.

Στον έξω κόσμο, ο Ντάνιελ Μπίσοπ έμοιαζε με έναν στοργικό σύζυγο και πατέρα, με τις οικογενειακές φωτογραφίες και τα βίντεο να δείχνουν μια συνηθισμένη οικογενειακή ζωή.

Ωστόσο, η πραγματικότητα μέσα στο σπίτι ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ο σύζυγός της ήταν βίαιος και χειριστικός.

Ο Μπίσοπ ήταν υπεύθυνος για τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική της αγωγή. Σε ένα βίντεο, ακούγεται να την προτρέπει επίμονα να πάρει τα φάρμακά της.

«Αλλά Λόρα, αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να βεβαιωθώ ότι όλα είναι εντάξει. Οπότε άκου, να πάρεις τη φαρμακευτική σου αγωγή γιατί αν δεν πάρεις τη φαρμακευτική σου αγωγή, θα έχεις ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα αύριο».

Αν και ακουγόταν πως ενδιαφερόταν, η Λόρα Μπίσοπ πιστεύει πλέον ότι αποτελούσε μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου ώστε να την κρατά ναρκωμένη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έριχνε θρυμματισμένα συνταγογραφούμενα χάπια στα ποτά της για να χάσει τις αισθήσεις της, ενώ αργότερα χρησιμοποίησε καθαριστικό ζαντών αυτοκινήτου που περιείχε την τοξική ουσία GHB, ένα ισχυρό ηρεμιστικό που χρησιμοποιείται συχνά για τη διευκόλυνση σεξουαλικών επιθέσεων.

Η νύχτα που ξύπνησε και ανακάλυψε τον εφιάλτη

Για χρόνια δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε, μέχρι τη νύχτα που ξύπνησε. Η Λόρα θυμάται να κάθεται στον πάγκο της κουζίνας με τον σύζυγό της, όταν εκείνος πρότεινε να πιουν ένα ποτό μαζί.

«Είπε: “Έχω να σε δω αιώνες. Μπορούμε να πιούμε ένα ποτό;” Μου έφτιαξε ένα τζιν τόνικ. Δεν μπορούσα να δω τι έκανε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα χρειαζόταν να προσέχω τι έκανε με το ποτό μου. Δεν θυμάμαι να το τελειώνω», περιέγραψε.

Ώρες αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

«Ξύπνησα στο κρεβάτι. Εντελώς γυμνή. Και με βίαζε ένας άγνωστος. Κοίταξα αμέσως στα δεξιά, και ο Νταν στεκόταν εκεί – ο σύζυγός μου στεκόταν εκεί στην πόρτα. Και θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι θα με στραγγαλίσουν και θα με δολοφονήσουν. Αλλά άρχισα να τραβιέμαι πολύ γρήγορα προς το πάνω μέρος του κρεβατιού και ο άνδρας σηκώθηκε και έτρεξε να φύγει».

Τρομοκρατημένη, κατάφερε να διαφύγει.

Ο Ντάνιελ Μπίσοπ ομολόγησε τον βιασμό και τη χορήγηση ουσίας με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και οκτώ μηνών.

«Αν είσαι ένας καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος, το μυαλό σου δεν πρόκειται να καθίσει εκεί να φαντάζεται όλες αυτές τις φρικαλεότητες», είπε η ίδια.

«Δεν θα μπορούσες να το επινοήσεις – δεν θα μπορούσες να φτιάξεις αυτή την ιστορία στο μυαλό σου ακόμα κι αν προσπαθούσες. Παρά το πόσο κακοποιητικός ήταν, ούτε μια φορά δεν σκέφτηκα ότι με νάρκωνε».

Η «μυστική» έρευνα της ίδιας και η ομολογία μέσα από τη φυλακή

Η καταδίκη του δεν έδωσε απαντήσεις για το ποιοι ήταν οι άλλοι άνδρες και πόσοι ήταν.

Σε κατάσταση απόγνωσης, η Λόρα ξεκίνησε τη δική της έρευνα. Εν αγνοία του, συγκέντρωσε στοιχεία και ηχογράφησε τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του ενώ εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.

Σε μία από τις ηχογραφήσεις, ο Μπίσοπ παραδέχθηκε ότι ο άγνωστος εκείνης της νύχτας δεν ήταν ο μόνος.

«Ήταν επτά άνδρες συνολικά. Ο τελευταίος ήρθε δύο φορές. Άρα ήταν οκτώ ξεχωριστές περιπτώσεις, με επτά διαφορετικούς άνδρες».

Παράλληλα, ομολόγησε ότι μετέδιδε ζωντανά (livestreaming) τη σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο.

Ερωτήματα για την αστυνομική έρευνα

Αρχεία που περιήλθαν σε γνώση του ITV News εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της αστυνομίας. Η Λόρα Μπίσοπ είχε ενημερώσει τους αστυνομικούς ότι ο πρώην σύζυγός της χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες ανταλλαγής συντρόφων για να βρίσκει τους άνδρες που έρχονταν στο σπίτι.

Το ITV News αποκάλυψε για πρώτη φορά μια σημαντική καθυστέρηση: ενώ οι αρχές κατέσχεσαν τα σεντόνια της τον Αύγουστο του 2021 —τη νύχτα της σύλληψης—, παραδέχθηκαν ότι δεν τα έστειλαν για εξέταση DNA παρά μόνο τον Απρίλιο του 2023, δηλαδή 20 μήνες αργότερα.

Επιπλέον, το κρεβάτι στο οποίο δέχθηκε τις επιθέσεις δεν κατασχέθηκε για εγκληματολογική εξέταση επί χρόνια, παρά τις εκκλήσεις της.

«Υποθέσεις σαν κι αυτή δεν ήταν γνωστές, οπότε οι άνθρωποι στην αστυνομία δεν ήταν απαραίτητα εκπαιδευμένοι στο τι να κάνουν», ανέφερε η Λόρα.

«Παρ’ όλα αυτά, έγιναν λάθη. Η αστυνομία δεν συνέλεξε όλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας (CCTV) στους δρόμους γύρω από το σπίτι μου. Δεν ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα από τον σκελετό του κρεβατιού… Το θεώρησα συγκλονιστικό και μου είπαν: “Λοιπόν, είναι πολύ αργά τώρα γιατί άλλοι άνθρωποι θα έχουν αγγίξει τον σκελετό του κρεβατιού από τότε”. Ποτέ δεν το πίστεψα αυτό, οπότε τον έβαλα στη σοφίτα και τον κράτησα στη σοφίτα για χρόνια. Και τελικά, όταν ανέλαβε μια νέα ερευνητική ομάδα, πήραν τον σκελετό του κρεβατιού».

Φόβοι για ευρύτερο κύκλωμα

Για τη Λόρα Μπίσοπ, ο αγώνας αφορά πλέον και την προστασία άλλων γυναικών.

«Θέλω δικαιοσύνη, από τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα εκείνη τη νύχτα που ξύπνησα. Αυτό νιώθω ότι αξίζω. Αλλά δεν το αξίζω μόνο εγώ. Είμαι πεπεισμένη, επειδή εξαφανιζόταν τη νύχτα, ότι αυτοί οι άνδρες ενδεχομένως έχουν συζύγους, με τις οποίες κάθονται αυτή τη στιγμή, και οι οποίες κακοποιούνται. Αυτά τα λάθη της αστυνομίας έχουν αφήσει και άλλες γυναίκες σε κίνδυνο».

Woman drugged and raped by husband who invited strangers to abuse her speaks for first time, as @SejalKaria reports Warning: some viewers may find the themes discussed in this report distressing

https://t.co/tBxQQ27slB — ITV News (@itvnews) November 11, 2026



Η ίδια προσπάθησε να σημάνει συναγερμό μετά την καταδίκη του συζύγου της το 2022.

«Έγραψα σε πολλά ειδησεογραφικά μέσα για να πω ότι υπάρχει ένα κύκλωμα στην Αγγλία από άνδρες που βλάπτουν άλλες γυναίκες, αλλά κανείς δεν άκουσε».

Η Λόρα δεν είναι μόνη, καθώς κι άλλες γυναίκες, όπως η Ζόι Γουότς και η Αμάντα Στάνχοουπ —οι οποίες επίσης ναρκώθηκαν και βιάστηκαν επανειλημμένα από πρώην συντρόφους τους— βγαίνουν μπροστά.

Η Ζόι ξεκίνησε την εκστρατεία #EndEyeCheck για την αποκάλυψη διαδικτυακών δικτύων κακοποίησης.

«Δεν πρόκειται μόνο για δικαιοσύνη για εμένα», υπογράμμισε η Μπίσοπ. «Πρόκειται για το να διασφαλίσουμε ότι άλλες γυναίκες δεν υφίστανται κακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Με τη στήριξη των γονιών της, δήλωσε αποφασισμένη: «Αυτή είναι η ευκαιρία μου να ακουστεί η φωνή μου. Και να ξεκινήσει η αληθινή δικαιοσύνη».

Η απάντηση της αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Αβόν και Σόμερσετ ανέφερε: «Λυπούμαστε που η Λόρα αισθάνεται απογοητευμένη από πτυχές της συνολικής έρευνας. Ένας άνδρας έχει λάβει σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον της, αλλά μια ενδελεχής έρευνα συνεχίζεται, υπό την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων ντετέκτιβ. Θα σεβόμαστε πάντα την απόφαση ενός θύματος σχετικά με το αν επιθυμεί να παραιτηθεί από το αυτόματο δικαίωμά του στην ανωνυμία».

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί το εθνικό πρόγραμμα Operation Soteria, το οποίο τοποθετεί τους δράστες στο επίκεντρο και διασφαλίζει ότι τα θύματα γίνονται πιστευτά και υποστηρίζονται.

«Είμαστε σαφείς – το θύμα δεν δικάζεται ούτε βρίσκεται υπό έρευνα», διευκρίνησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ITV News, ο εντοπισμός των δραστών αποτελούσε προτεραιότητα εξαρχής, ενώ τα σεντόνια υποβλήθηκαν σε ανάλυση τον Απρίλιο του 2023 στο πλαίσιο ευρύτερης εγκληματολογικής στρατηγικής.

Εσωτερικός έλεγχος της αστυνομίας έκρινε ότι δεν χάθηκαν ευκαιρίες συλλογής υλικού CCTV, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Τέλος, το ITV News επικοινώνησε με τον φυλακισμένο Ντάνιελ Μπίσοπ για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση.