Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές άρσης βαρών – Είχε δώσει και στον ανήλικο γιο του – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη 58χρονου προπονητή άρσης βαρών στην Αττική προχώρησαν οι διωκτικές αρχές, ο οποίος κατηγορείται για συστηματική χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Η έρευνα της ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον ΕΟΦ, οδήγησε στον εντοπισμό 871 τεμαχίων παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, 17 δελτίων αθλητών και 15.000 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για παράβαση των νόμων περί αθλητισμού και επιβλαβών φαρμάκων

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Άρση βαρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 58χρονος προπονητής άρσης βαρών στην Αττική, ο οποίος κατηγορείται για συστηματική προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα.
  • Σε έρευνες σε οικία και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών και 15.000 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι διωκτικές αρχές συνέλαβαν το πρωί της Πέμπτης τον 58χρονο προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Πύρρου, στην Αττική. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται για συστηματική χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο σε οικία όσο και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 58χρονος προμήθευε τους αθλητές με παράνομα σκευάσματα ήδη από τον Απρίλιο του 2024.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,
  • 17 δελτία αθλητών,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • συσκευή τηλεφώνου και
  • 15.000 ευρώ.
    Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, κατά την οποία, σε αγώνα ο προπονητής χορήγησε απαγορευμένη ουσία στον ανήλικο αθλητή, που είναι γιος του. Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Ένεκα των ανωτέρω είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού δώδεκα 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.

Οι παραβάσεις αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 128θ του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 4791/2021, του άρθρου 281 Π.Κ. «Επιβλαβή φάρμακα», καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932.

 

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