Μπρούκλιν: Τρομακτικά βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης κτιρίου – 8 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά – «Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός»

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Συγκλονιστικές εικόνες από κάμερες ασφαλείας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ-καρέ τη μοιραία στιγμή που το τριώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

Την ώρα που οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης χωρίς να εντοπιστούν άλλοι εγκλωβισμένοι, αποκαλύπτονται οι τραγικές ανθρώπινες ιστορίες των οκτώ θυμάτων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται δύο μικρά ξαδέλφια και μετανάστες εργάτες που πάλευαν για το μεροκάματο.

Τα βίντεο της κατάρρευσης

Συγκλονιστικό νέο οπτικό υλικό κατέγραψε τη στιγμή που το κτίριο στο Μπρούκλιν σωριάστηκε στο έδαφος, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18.

Σε ένα βίντεο από κάμερα θυροτηλεφώνου, το οποίο εξασφάλισε το δίκτυο News12, δείχνει ένα τμήμα της τριώροφης πολυκατοικίας να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο σκόνης την Τετάρτη, αφήνοντας όρθια μόνο μια σκάλα και ένα τμήμα του διαδρόμου.

Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της κατάρρευσης μέσα από ένα εκ των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα μικρό αγόρι να τρέχει έντρομο προς τη μητέρα του, την ώρα που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με το κτίριο, ενώ ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα υποχωρεί αρχικά ένας τοίχος και η λήψη διακόπτεται απότομα.



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δύο παιδιά –ένα 10χρονο αγόρι και ένα 9χρονο κορίτσι– βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας, μαζί με δύο οικοδόμους από ένα διπλανό κτίριο.

Όπως διευκρίνισε, έξι άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι διασώστες ανέσυραν τις σορούς έξι εκ των νεκρών από τα συντρίμμια αμέσως μετά την κατάρρευση και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι άλλοι δύο κατέληξαν στα νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (FDNY).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ταυτοποιήθηκαν ως ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονζάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκεζ, οι οποίοι αναφέρεται ότι ήταν ξαδέλφια.

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται επίσης τουλάχιστον δύο οικοδόμοι: ο 26χρονος πατέρας Χοσέ Λουίς Καγκουάνα και ο επίσης 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, σύμφωνα με πηγές και δημοσιεύματα.

Ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, τον οποίο η οικογένειά του αναγνώρισε ως έναν ακόμη οικοδόμο, ήταν ένα από τα δύο θύματα που πέθαναν αφού μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, δήλωσε η ετεροθαλής αδελφή του στη New York Post.

Οι υπόλοιποι νεκροί ήταν ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, τον οποίο οι New York Times ταυτοποίησαν ως υπήκοο Γουινέας, ο 31χρονος Χουάν Ντάνιελ Σαλβάδα Γκουζμάν και ο 31χρονος Ντιαγιέ Μαμαντού, σύμφωνα με πηγές.

Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων

Η 20χρονη Κέιλα Τσιμποράζο, ετεροθαλής αδελφή του 22χρονου Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, περιέγραψε την αγωνιώδη αναζήτηση της οικογένειας τη νύχτα της τραγωδίας.

«Περάσαμε όλη τη νύχτα πηγαίνοντας από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, λέγοντας το όνομά του, την ημερομηνία γέννησής του, για να δούμε αν τον είχε κάποιος. Και δεν τον είχε κανείς».

Η Τσιμποράζο ανέφερε ότι ο ετεροθαλής αδελφός της ήταν «ο πιο γλυκός άνθρωπος» και είχε σύζυγο και έναν 4χρονο γιο, τους οποίους συντηρούσε πίσω στον Ισημερινό.

«Δεν είχαμε καν την ευκαιρία να τον δούμε, έστω κι αν υπήρχε εκείνη η μία πιθανότητα να ήταν ζωντανός», είπε. «Δεν καταφέραμε να τον ξαναδούμε».

Ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγκουάνα, ο οποίος άφησε πίσω του μια έγκυο σύζυγο και έναν μικρό γιο, ήταν μετανάστης από τον Ισημερινό που είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, δήλωσε ο αδελφός του, Κάρλος, στο δίκτυο Univision.

«Ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο μοναδικός που συντηρούσε την οικογένεια», είπε ο Κάρλος Καγκουάνα για τη χήρα του αδελφού του.

«Τώρα που έφυγε, βιώνει έναν τεράστιο πόνο. Βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι εντελώς συντετριμμένη και δεν μπορεί ούτε καν να βρει λέξεις να μιλήσει».

Ο Χοσέ Λουίς Καγκουάνα έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο στην ομάδα Club La Bahia NY, με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Ο σύλλογος πενθεί για την ανεπανόρθωτη απώλεια του γείτονα και φίλου μας», έγραψε ο πρόεδρος της ομάδας στο Facebook.

«Η απουσία σου αφήνει ένα τεράστιο κενό, αλλά αφήνεις επίσης μια κληρονομιά αγάπης, φιλίας και συντροφικότητας. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου».

Παράλληλα, ο επίσης 26χρονος οικοδόμος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, που ήταν παντρεμένος, αφήνει πίσω του έναν 6χρονο γιο, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

«Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός»

Ο δήμαρχος Μαμντάνι ανέφερε ότι δύο από τα θύματα ήταν εργάτες από το παρακείμενο εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής τη στιγμή που κατέρρευσε η πολυκατοικία.

Ο γείτονας Τζέφρι Τσαβαρία περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Βρισκόμουν στην κουζίνα μου και άκουσα έναν υπόκωφο βρόντο, και ένιωσα το κτίριο να τρέμει. Άκουσα αυτόν τον βρόντο και μετά, μπουμ! Και τότε σηκώθηκε όλος αυτός ο καπνός και η σκόνη. Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός», θυμήθηκε, περιγράφοντας πώς οι εργάτες ανέσυραν απεγνωσμένα ανθρώπους από τα ερείπια.

«Ένας από τους εργάτες κρατούσε ένα παιδί που είχε βγάλει έξω», είπε ο Τσαβαρία. «Ακούγαμε δυνατές κραυγές, ανθρώπους να ζητούν βοήθεια».

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες

Πυροσβέστες και συνεργεία διάσωσης εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να απομακρύνουν τα συντρίμμια από το σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της FDNY, Λίλιαν Μπονσινιόρε, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται και την Πέμπτη παρά την καταρρακτώδη βροχή, με την ελπίδα εντοπισμού επιζώντων.

«Για να είμαστε σαφείς, δεν έχουμε περάσει από τη φάση της διάσωσης στην ανάκτηση σορών», είχε δηλώσει νωρίτερα η Μπονσινιόρε. «Βρισκόμαστε ακόμη στη φάση της έρευνας και διάσωσης. Πάντα υποθέτουμε ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι εκεί, μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο έδαφος».

Δυστυχώς, εκείνη η στιγμή έφτασε λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. -σχεδόν 24 ώρες μετά την κατάρρευση- όταν σταμάτησαν οι εκσκαφές στο σημείο.

«Η υπηρεσία ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις διάσωσης σε ολόκληρο τον χώρο και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα», ανακοίνωσε η FDNY στην πλατφόρμα X.

⚠️ UPDATE — Brooklyn building collapse: FDNY operations have been completed as of 3:37PM Thursday. The Department has concluded rescue operations throughout the entire site and determined there are no more victims. The site has been turned over to the Department of Buildings and the NYPD. — FDNY (@FDNY) November 12, 2026



Τόσο η επικεφαλής της πυροσβεστικής όσο και ο δήμαρχος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να θυμηθούμε όσους χάσαμε τόσο άδικα», είπε ο Μαμντάνι ανοίγοντας την ενημέρωση των δημοσιογράφων νωρίτερα την Πέμπτη. «Ας συνεχίσουμε να κρατάμε κοντά μας όσους έχουν βυθιστεί σε ανείπωτο πένθος και ας προσευχηθούμε για πλήρη και ταχεία ανάρρωση κάθε Νεοϋορκέζου που τραυματίστηκε».

We are mourning too many people we love in the aftermath of yesterday’s tragedy. We will grieve and rebuild as one city. https://t.co/OyjpMQjIjp — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026



Από την πλευρά της, η Μπονσινιόρε έκανε λόγο για μια «συντριπτική τραγωδία για τη Νέα Υόρκη», προσθέτοντας: «Οι προσευχές μας είναι με όσους αναρρώνουν στο νοσοκομείο και με εκείνους που έχασαν τη ζωή τους. Η FDNY πενθεί μαζί με αυτές τις οικογένειες».

Τέλος, ο Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι η Πολεοδομία της πόλης έχει ταυτοποιήσει πέντε νομικές οντότητες που εμπλέκονται στο διπλανό εργοτάξιο, τονίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη «σαρωτικός έλεγχος» σε περίπου 100 άλλα ακίνητα που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες.