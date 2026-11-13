Σήμερα η ορκωμοσία Σπανάκη, Βαρτζόπουλου και Λιάκου στο Προεδρικό Μέγαρο

Στις 12:30 πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη. Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αφορούν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την είσοδο του Γιώργου Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την τελετή, στην οποία δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα νέα στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Προεδρικό Μέγαρο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 12:30 πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
  • Η τελετή θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός δεν θα παραστεί.
  • Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Προεδρικό Μέγαρο είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την ορκωμοσία, τα νέα κυβερνητικά στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

  • Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Σπανάκης

  • Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος

Λιάκος

  • Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Βαρτζόπουλος

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ