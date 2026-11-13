Σήμερα η ορκωμοσία Σπανάκη, Βαρτζόπουλου και Λιάκου στο Προεδρικό Μέγαρο

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Στο Προεδρικό Μέγαρο είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την ορκωμοσία, τα νέα κυβερνητικά στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος