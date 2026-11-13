Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι «επαφές» με τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και τα υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία κατέληξαν στα χέρια κατηγορουμένων

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Στοιχεία για επαφές με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και την κατοχή υπηρεσιακών εγγράφων από κατηγορουμένους περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση «Χωριάτικο», όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Παράλληλα, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαφθοράς ανέδειξαν προβλήματα συντονισμού μεταξύ της αστυνομίας και των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και ζητήματα παράνομης ενημέρωσης προσώπων που βρίσκονταν υπό έρευνα, σε κρίσιμα στάδια των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η συνάντηση με τους δύο υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

Στη δικογραφία για την υπόθεση «Χωριάτικο» καταγράφεται ότι η λογίστρια Δ.Α. σχεδίαζε συνάντηση με δύο υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αρχικό τόπο συνάντησης τα κεντρικά γραφεία του κυκλώματος στο Περιστέρι.

Η λογίστρια γνώριζε προσωπικά τον έναν από τους δύο υπαλλήλους, ο οποίος αναφέρεται με το αρχικό «Κ.». Σκοπός της συνάντησης, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν η παροχή συμβουλών σχετικά με φορολογικό έλεγχο που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία κατά την οποία η Δ.Α. απέκλεισε το ενδεχόμενο δοσοληψίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω». Η συγκεκριμένη φράση περιλαμβάνεται σε συνομιλία που καταγράφηκε από την αστυνομία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά στις 11 Ιουνίου 2026, αρκετούς μήνες πριν από την εξάρθρωση του κυκλώματος, σε λογιστικό γραφείο.

Κατά τη διάρκειά της υπήρξε επικοινωνία με τον αποκαλούμενο «Χωριάτικο», όπως προκύπτει από καταγεγραμμένη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Τα υπηρεσιακά έγγραφα που κατασχέθηκαν

Πέρα από τις συγκεκριμένες επαφές, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών είχαν καταλήξει στην κατοχή κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία ενός λογιστή, μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, εντοπίστηκαν έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη διάθεσή του.

Στην πράξη κατάσχεσης καταγράφεται, μεταξύ άλλων, το ακόλουθο έγγραφο:

«Φωτοαντίγραφο διαβίβασης ανώνυμης καταγγελίας προς αξιοποίηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων».

Πρόκειται για υπηρεσιακό έγγραφο που αφορούσε τη διαχείριση ανώνυμης καταγγελίας από την αρμόδια διεύθυνση προγραμματισμού και αξιολόγησης ελέγχων και το οποίο είχε βρεθεί στα χέρια προσώπου που επρόκειτο να ελεγχθεί.

Στην κατοικία του λογιστή κατασχέθηκε επίσης δεύτερο έγγραφο, το οποίο περιγράφεται ως:

«Αντίγραφα υπηρεσιακού σημειώματος ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών στις 6/9/2020».

Οι διαφωνίες μεταξύ αστυνομίας και ΑΑΔΕ

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής συνοδεύτηκαν από τριβές μεταξύ της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ.

Οι διαφωνίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων στην υπόθεση της Pizza Fan, αλλά και τον χρόνο που χρειάστηκε για την εξάρθρωση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικά για την τελευταία υπόθεση, διατυπώθηκαν παράπονα προς την αστυνομία σχετικά με την ταχύτητα των ενεργειών της, καθώς υπήρξαν επικρίσεις ότι καθυστέρησε να προχωρήσει στην επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος.