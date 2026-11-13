Βενεζουέλα: Πάνω από 12 δισ. δολάρια απέδωσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Εμπιστευτική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 12,26 δισ. δολάρια κατατέθηκαν σε λογαριασμό υπό αμερικανική διαχείριση από δραστηριότητες που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας. Από αυτά, 12,1 δισ. δολάρια αποδόθηκαν στις αρχές της χώρας, ενώ 168,6 εκατ. δολάρια παρέμεναν διαθέσιμα για μελλοντικές πληρωμές στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια απέδωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις αρχές της Βενεζουέλας από έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας.
  • Σύμφωνα με έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα κεφάλαια αυτά συγκεντρώθηκαν στον λογαριασμό «Venezuela Custody Account», η διαχείριση του οποίου τελεί υπό το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
  • Την ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει κρατούμενος στις ΗΠΑ, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες προχωρά σε σταδιακή εξομάλυνση των διεθνών σχέσεων της χώρας.

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Περισσότερα από 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια απέδωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις αρχές της Βενεζουέλας από έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας, μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό στις 3 Ιανουαρίου.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε εμπιστευτική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (12/11) και καταγράφει τη διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας από τις αμερικανικές αρχές. Η έκθεση εκπονήθηκε για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ από την εταιρεία συμβούλων KPMG, ενώ πρώτη αναφέρθηκε σε αυτήν η εφημερίδα New York Times.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στον λογαριασμό «Venezuela Custody Account» κατατέθηκαν περισσότερα από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ο λογαριασμός “Venezuela Custody Account” πιστώθηκε πάνω από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα από επαληθευμένες και εγκεκριμένες οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε αρχικά ανοιχτεί στο Κατάρ, ωστόσο πλέον τελεί υπό τον έλεγχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας από τις εξαγωγές.

Από το συνολικό ποσό, 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στις αρχές της χώρας, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου παρέμεναν στον λογαριασμό περίπου 168,6 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία προορίζονταν για μελλοντικές πληρωμές.

Το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού παγκοσμίως. Στα έσοδα της χώρας συνεισφέρουν επίσης η εξόρυξη χρυσού και άλλων μετάλλων, καθώς και η παραγωγή λιπασμάτων.

Η έκθεση στο Κογκρέσο και η διαχείριση των εσόδων

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο στις αρχές Νοεμβρίου, παρότι φέρει ημερομηνία 29 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και διακρατούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας είχαν ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον «έλεγχο» πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη Βενεζουέλα, με παραγωγικό δυναμικό που εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού.

Η κράτηση του Μαδούρο και οι σχέσεις της Βενεζουέλας με άλλες χώρες

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, παραμένουν κρατούμενοι σε φυλακή της Νέας Υόρκης από τον Ιανουάριο, μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες που έχουν απαγγείλει οι αμερικανικές αρχές, μεταξύ των οποίων και εκείνη της διακίνησης ναρκωτικών, και αναμένουν τη δίκη τους. Ο Μαδούρο απορρίπτει τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Στο μεταξύ, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας υπό την πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προχωρήσει σε σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από χρόνια διπλωματικής απομόνωσης.

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