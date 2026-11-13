Γιάνης Βαρουφάκης: «Η διαφθορά πάει χέρι χέρι με την υπανάπτυξη και την ολιγαρχία»

Στη σύνδεση της διαφθοράς με την οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και στις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν για την υπόθεση του «Χωριάτικου» αναφέρθηκε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, κατά την παρέμβασή του το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι η διαφθορά, η υπανάπτυξη και η ολιγαρχία συνδέονται μεταξύ τους, ενώ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών ελέγχου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία της ΑΑΔΕ, στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και σε καταγγελίες στελεχών του κόμματός του για αστυνομική καταστολή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων έξω από καταστήματα του «Χωριάτικου».

«Η διαφθορά πάει χέρι χέρι με την υπανάπτυξη και την ολιγαρχία»

Η συζήτηση ξεκίνησε με ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για τις αποκαλύψεις σχετικά με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν το «Χωριάτικο», την Pizza Fan, το ελληνικό μπάσκετ, καθώς και επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Ο παρουσιαστής ζήτησε από τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 να εκτιμήσει εάν οι συγκεκριμένες έρευνες αποτελούν ένδειξη εξυγίανσης ή συνδέονται με προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταβάλει το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών.

«Επειδή δεν θέλω να μπω κατευθείαν στην κομματική αντιπαράθεση, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου μια γενικότερη τοποθέτηση», απάντησε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Υπάρχει ένα τρίγωνο. Η διαφθορά πάει χέρι χέρι με την υπανάπτυξη και με την ολιγαρχία. Αυτή είναι η διεθνής πρακτική», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το 80% των πολιτών αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για επικράτηση ενός «άκρατου ατομικισμού» και ενός «χυδαίου νεοφιλελευθερισμού», ενώ κατηγόρησε μια μικρή οικονομική ομάδα ότι «κλέβει νόμιμα».

Ως παραδείγματα ανέφερε τη δραστηριότητα των servicers και των funds, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την οποία χαρακτήρισε σκάνδαλο, καθώς και όσα περιέγραψε ως καρτέλ στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην άποψη ότι το οργανωμένο κράτος αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα.

«Άκουσα πριν επαίνους για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε μια χώρα όπου έχουν ουσιαστικά εξαθλιωθεί όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί», δήλωσε, αναφερόμενος στην Επιθεώρηση Εργασίας, την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και τους μηχανισμούς ελέγχου των υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε την υπόθεση Μαζωνάκη και την υπόθεση της Βιολάντα.

Οι αναφορές στην ΑΑΔΕ και στα φορολογικά δεδομένα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίησή της, αλλά ασκώντας κριτική στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

«Ακόμα και η ΑΑΔΕ, για την οποία άκουσα πράγματα, που βεβαίως έχει ψηφιοποιηθεί, έχει και AI, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν λέω. Ξέρετε, αν κοιτάξετε το καταστατικό της ΑΑΔΕ, είναι ένα απομεινάρι της τροϊκανικής αποικιοκρατίας. Η Βουλή των Ελλήνων ουσιαστικά δεν ελέγχει την ΑΑΔΕ», υποστήριξε.

Ακολούθως, ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν γνωρίζει σε ποιους διακομιστές είναι αποθηκευμένα τα φορολογικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών.

«Ο υπουργός Οικονομικών —και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως— δεν γνωρίζει σε ποιους servers έχουν καταχωριστεί τα φορολογικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών. Και εγώ ξέρω πού έχουν καταχωριστεί και το λέω για να είναι και ξεκάθαρο εδώ: βρίσκονται στους υπολογιστές της Amazon στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Συνδέοντας τις συγκεκριμένες αναφορές με τη λειτουργία των θεσμών, υποστήριξε ότι δημιουργούνται προβλήματα όταν ο ελεγχόμενος έχει ταυτόχρονα και τον ρόλο του ελεγκτή.

«Θυμάστε τι έλεγε ο John Stuart Mill; “Ποιος θα μας προστατεύσει από τους προστάτες;”», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, η κατάσταση αυτή αποδυναμώνει τα αντανακλαστικά των πολιτών ως προς τη συλλογική ευθύνη.

«Η οικονομία και η δικαιοσύνη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες»

Στη συνέχεια, ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα σχετικά με το εάν η οικονομία ή η διαφθορά θα επηρεάσει περισσότερο την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

«Κύριε Δελατόλα, δεν πιστεύω σε αυτό το διαζευκτικό “είτε-είτε”. Στην ψυχή, στα μάτια, στην αίσθηση του κόσμου αυτά πάνε μαζί», απάντησε.

Όπως εξήγησε, η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις συνδέεται, κατά την εκτίμησή του, με την αίσθηση έλλειψης δικαιοσύνης.

Για να τεκμηριώσει τη θέση του, αναφέρθηκε στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και στις κρατικές εγγυήσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες συνέδεσε με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, περιέγραψε περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστήριξε, υπάρχει κοινός μέτοχος μεταξύ τράπεζας και fund που αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα κέρδη των συγκεκριμένων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία χαρακτήρισε «αρπακτικά», μεταφέρονται στα νησιά Κέιμαν, ενώ καλύπτονται από εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου.

«Αυτό είναι οικονομικό φαινόμενο, οικονομικό θέμα, οικονομικό πρόβλημα του πολίτη που το ακούει αυτό ή είναι θέμα δικαιοσύνης; Είναι και τα δύο. Είναι αναπόσπαστα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες έρευνες για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να αποδώσει συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα στην κυβέρνηση χωρίς στοιχεία.

«Εγώ δεν θα μπω σε μια διαδικασία να συζητήσω και να αμφισβητήσω τα κίνητρα της κυβέρνησης, γιατί ξαφνικά έχουμε όλες αυτές τις διαρροές ή τις έρευνες από το ελληνικό FBI κ.λπ. Ακούω αυτά που λέγονται για την έλευση του κυρίου Γκρίνμπεργκ κ.λπ., αλλά δεν έχω γνώμη για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα θεμελιώσω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε μαρτυρίες δύο στελεχών του ΜέΡΑ25, τα οποία, όπως είπε, συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις το 2008, την περίοδο των Δεκεμβριανών.

Σύμφωνα με όσα του μετέφεραν, ακτιβιστές πραγματοποιούσαν διαδηλώσεις έξω από καταστήματα του «Χωριάτικου» από το 2008 και τα επόμενα χρόνια, επί των κυβερνήσεων Καραμανλή, Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα και Μητσοτάκη.

Όπως υποστήριξε, οι διαμαρτυρίες αφορούσαν τόσο τις επιπτώσεις που απέδιδαν στη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για τα μικρομεσαία καταστήματα της περιοχής όσο και καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και trafficking.

«Ουσιαστικά έκαναν μπλοκ στα καταστήματα του Χωριάτικου, όχι μόνο για την απαξίωση των μικρομεσαίων μαγαζιών της περιοχής, αλλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό: για ξέπλυμα χρήματος και ακόμα και για trafficking», δήλωσε.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις είχαν αντιμετωπίσει επανειλημμένα αστυνομική βία.

«Έχω μαρτυρία από στελέχη του κόμματός μας ότι τουλάχιστον είκοσι φορές τους χτύπησαν με πολύ σκληρή καταστολή αστυνομικοί», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, οι εμπειρίες αυτές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένοι πολίτες αντιμετωπίζουν σήμερα τη δημόσια συζήτηση για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο σημείο αυτό, υπήρξε παρέμβαση από το πάνελ της εκπομπής, με την επισήμανση ότι ο επιχειρηματίας είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για trafficking, είχε συλληφθεί και σχετικές υποθέσεις είχαν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη.

«Ναι, αλλά αθωώθηκε. Και τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία έκαναν τις διαδηλώσεις…», απάντησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τις καταγγελίες για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών από τις αστυνομικές δυνάμεις και άσκησε κριτική στη στάση της Δικαιοσύνης απέναντί τους.

«Χτυπιούνταν από τα ΜΑΤ. Χτυπιούνταν. Η Δικαιοσύνη στράφηκε με ιδιαίτερη κακεντρέχεια απέναντι στα παιδιά που ήξεραν την αλήθεια, ήξεραν την ενοχή, έκαναν διαδηλώσεις έξω από τα μαγαζιά του Χωριάτικου και ήταν εκείνα τα οποία το κράτος, μέσα από τα όργανά του, την αστυνομία, χτυπούσε», υποστήριξε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιάνης Βαρουφάκης αμφισβήτησε κατά πόσο όσοι είχαν συμμετάσχει στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις μπορούν, δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, να αντιμετωπίσουν με εμπιστοσύνη τη σημερινή συζήτηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

«Και τώρα, μετά από δεκαοκτώ χρόνια, περιμένετε οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις να πάρουν σοβαρά τη συζήτηση που κάνουμε εμείς όλοι; Εγώ νομίζω πως όχι».