Νίκος Δένδιας: Στόχος μας η αναβάθμιση του συστήματος υγείας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο σύστημα υγείας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που μπορεί να έχει όχι μόνο η χώρα, αλλά η νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, ο ίδιος προανήγγειλε την εκπόνηση συνολικής μελέτης για το σύστημα υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή του στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Μιλώντας κατά την τελετή εγκαινίων της νέας Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2026, η οποία δωρεά της εταιρείας «ANGELAKOS (HELLAS) S.A.» ο Νίκος Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική κάλυψη των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, καθώς και των οικογενειών τους, χαρακτηρίζοντας το σύστημα υγείας «απολύτως κεντρικό» στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μολονότι ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο μισθολογικών απολαβών, οφείλει να προσφέρει ένα συνολικό πλαίσιο παροχών που θα ενισχύει την ελκυστικότητα της στρατιωτικής σταδιοδρομίας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Ο ίδιος ευχαρίστησε την οικογένεια Αγγελάκου, υπογραμμίζοντας ότι η σημασία της προσφοράς της δεν περιορίζεται στην ίδια τη δωρεά, αλλά επεκτείνεται και στο παράδειγμα που δημιουργεί για τη συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Έχει σημασία καθεαυτή η δωρεά, έχει σημασία και το παράδειγμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «σε μια περίοδο ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται τη συνδρομή της κοινωνίας, πέρα από τους πόρους που διατίθενται από το δημόσιο ταμείο», τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή της συγκεκριμένης δωρεάς, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον διοικητή του νοσοκομείου, η επένδυση αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από εννέα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, συνέδεσε τη λειτουργία της μονάδας με την ανάγκη διασφάλισης επάρκειας σε κρίσιμα υγειονομικά εφόδια, υπενθυμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ευρωπαϊκές χώρες κατά την πανδημία λόγω της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής οξυγόνου. Όπως σημείωσε, η νέα εγκατάσταση ενισχύει την ετοιμότητα του Ναυτικού Νοσοκομείου τόσο σε συνθήκες ομαλότητας όσο και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Αναφερόμενος στον ευρύτερο σχεδιασμό για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η μελέτη που έχει δρομολογηθεί θα επιτρέψει την καταγραφή των νέων αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αλλαγές στις μεθόδους παροχής υπηρεσιών υγείας. Στόχος, όπως είπε, είναι να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων, «οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό», ώστε να δημιουργηθεί «το καλύτερο σύστημα υγείας που μπορεί να έχει όχι μόνο η χώρα, αλλά μπορώ να πω η νοτιοανατολική Ευρώπη».

Συνολικός εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε, επίσης, στη συνολική αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική μετάβαση δεν αφορά μόνο τα οπλικά συστήματα, αλλά και τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης των επιχειρήσεων. Περιέγραψε, μάλιστα, την εικόνα από την άσκηση που παρακολούθησε νωρίτερα την ίδια ημέρα, έξω από τη Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, έφεδροι και εθνοφύλακες. Όπως είπε, διαπίστωσε με ικανοποίηση την ενσωμάτωση μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στην εκπαίδευση, με drones να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ιατρικού υλικού και πυρομαχικών, τη στοχοποίηση και την εκτέλεση αποστολών.

«Αυτή η μετάβαση οφείλει και πρέπει να συνεχιστεί, και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να ανακοπεί από οποιαδήποτε αβεβαιότητα», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, συνδέοντας τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με την ανάγκη διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να προσαρμοστεί γρήγορα στη νέα εποχή, προκειμένου να διαφυλάξει το συνταγματικά κατοχυρωμένο κεκτημένο της.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο δωρητής, αρχιπλοίαρχος επί τιμή Ευάγγελος Αγγελάκος, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Από τη στρατιωτική ηγεσία παρόντες ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο διοικητής του ΝΝΑ αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής, καθώς και εκπρόσωποι της ηγεσίας των άλλων Κλάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής, επιχειρηματικής και διπλωματικής κοινότητας, καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.