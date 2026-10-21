Cyber Greece 2026 – Νίκος Δένδιας: «Η κυβερνοεπίθεση σε κρίσιμη υποδομή είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας»

Ο κυβερνοχώρος είναι πλέον αυτοτελές πεδίο επιχειρήσεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με νέο Σώμα Πληροφορικής, εξειδικευμένες μονάδες και σύγχρονες υποδομές. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στον χαιρετισμό του μέσω βίντεο στο 6ο Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Ο χαιρετισμός άνοιξε την ενότητα «Εθνική ασφάλεια – κρίσιμες υποδομές στην εποχή των υβριδικών απειλών».

του Θάνου Μωριάτη

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε ένα περιβάλλον όπου τα όρια ανάμεσα σε ειρήνη και πόλεμο έχουν θολώσει. Κατά τον ίδιο, οι υβριδικές απειλές κινούνται σε μια «γκρίζα ζώνη», χωρίς σαφή προέλευση και χωρίς να προκαλούν συμβατική στρατιωτική απάντηση. Στο στόχαστρο βρίσκονται η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, τα νοσοκομεία, τα λιμάνια και η ύδρευση, ενώ η παραπληροφόρηση διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως σημείωσε, κάνει τις επιθέσεις φθηνότερες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες. «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Άρα και οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν», είπε χαρακτηριστικά.

Τέσσερις μονάδες, ένα ενιαίο πλέγμα πληροφοριών

Στο επίκεντρο της αλλαγής βρίσκεται η «Ατζέντα 2030», μέσω της οποίας οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε ενιαίο σύστημα συλλογής και αξιοποίησης της πληροφορίας. Ο κυβερνοχώρος αντιμετωπίζεται πλέον ως πεδίο επιχειρήσεων ισότιμο με την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα. Γι’ αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα.

Επιχειρησιακός βραχίονας στον κυβερνοχώρο είναι η Μονάδα 1864. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Μονάδες «1821» για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες, «1912» για τις διαστημικές εφαρμογές και «1947» για τις πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές. Παράλληλα, το Διακλαδικό Σώμα Πληροφορικής, που συστήθηκε το 2024, αποκτά από φέτος τους πρώτους αξιωματικούς του από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Παπάγου», που εγκαινιάστηκαν τον Ιούνιο παρουσία του Πρωθυπουργού. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν κέντρο δεδομένων, αίθουσες επιχειρήσεων και εργαστήρια ψηφιακής έρευνας.

Όπως διευκρίνισε, οι δομές αυτές δεν προστατεύουν μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά συμβάλλουν και στη θωράκιση του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας. Γι’ αυτό ζήτησε κοινές ασκήσεις και κοινές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων με όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτούς συμπεριέλαβε τους ιδιώτες διαχειριστές υποδομών, αλλά και τους συμμάχους σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα για τα στελέχη

Ο κ. Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα, που όπως είπε παραμένει «καθοριστικός». Παραδέχθηκε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό τομέα για τα ίδια εξειδικευμένα στελέχη. Για να τα προσελκύσουν, πρέπει να προσφέρουν αποδεκτές αποδοχές αλλά και την ευκαιρία να υπηρετήσουν σε ένα από τα πιο απαιτητικά επιχειρησιακά πεδία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η συνεργασία των Στρατιωτικών Σχολών με τα Πανεπιστήμια και η σύνδεση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Στόχος είναι και μια στρατιωτική θητεία «με νόημα», που θα δίνει στους νέους δεξιότητες και πιστοποιήσεις.

Ο Υπουργός έκλεισε σημειώνοντας ότι ο μετασχηματισμός δεν είναι «επιλογή πολυτέλειας» αλλά όρος ασφάλειας της χώρας. Αναγνώρισε ωστόσο ότι ο δρόμος είναι μακρύς: «Γι’ αυτό άλλωστε η ατζέντα λέγεται “Ατζέντα 2030”, αλλιώς θα λεγόταν 2026».

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.