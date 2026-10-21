«Υβριδικές Απειλές: Το Νέο Τοπίο» – Δείτε LIVE το 6ο ετήσιο συνέδριο Cyber Greece 2026

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Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν, στην Αίγλη Ζαππείου – Αίθουσα Ballroom το 6ο ετήσιο συνέδριο Cyber Greece 2026, με κεντρικό θέμα «Υβριδικές Απειλές: Το Νέο Τοπίο».

Οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται πλέον στον κυβερνοχώρο. Με την αξιοποίηση και της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδυάζουν κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές, εκστρατείες παραπληροφόρησης και οικονομικές ή γεωπολιτικές πιέσεις, με επιπτώσεις και στο πραγματικό περιβάλλον.

Οι υβριδικές απειλές κινούνται στη «γκρίζα ζώνη», με στόχο να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, να διαταράξουν τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών και να περιορίσουν την ικανότητα κυβερνήσεων και οργανισμών να λαμβάνουν έγκαιρες και ορθές αποφάσεις.

Το Cyber Greece 2026 φέρνει στο ίδιο τραπέζι την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, διοικήσεις κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες αιχμής.

Στις εργασίες του θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων Σπυρίδων Παπαγεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι του ENISA, του Hybrid CoE, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και μεγάλων οργανισμών κρίσιμων υποδομών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, την εθνική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, καθώς και την παραπληροφόρηση και την ψηφιακή επιρροή.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις αποφάσεις, τις συνεργασίες και τις δυνατότητες που απαιτούνται για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα: www.cybergreece.gr

Δείτε απευθείας τις εργασίες του συνεδρίου