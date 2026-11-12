Η Europol «χτύπησε» το Dark Web: Τεράστια επιχείρηση σε 14 κράτη με 354 συλλήψεις – Κατασχέθηκαν σχεδόν 6 τόνοι ναρκωτικών – ΦΩΤΟ

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Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου στο Dark Web πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές 14 χωρών, κάτω από την “ομπρέλα” της Europol. Εντοπίστηκαν πωλητές και αγοραστές χάρη στη συντονισμένη διεθνή προσπάθεια που στοχεύει στο κυβερνοέγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών και τα αδικήματα που σχετίζονται με τα όπλα.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «TorNado» οδήγησε στη σύλληψη 354 ατόμων, στην πραγματοποίηση εκατοντάδων ερευνών σε κατοικίες και στην κατάσχεση περίπου 6 τόνων ναρκωτικών ουσιών, όπλων και παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, η επιχείρηση ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2026.

Η επιχείρηση TorNado επί της ουσίας βασίστηκε στις επιτυχίες προηγούμενων σημαντικών επιχειρήσεων, όπως οι RapTor (2025), SpecTor (2023), Dark Huntor (2021) και DisrupTor (2020). Στο επίκεντρο βρέθηκαν 5 μεγάλες παράνομες διαδικτυακές αγορές:

Archetyp

Bohemia

Nemesis

Kingdom

και Tor2Door

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν σε πωλητές και αγοραστές που χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα διαδικτυακά φόρουμ, ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι συλλήψεις στις 14 χώρες κατανεμήθηκαν ως εξής:

Ηνωμένες Πολιτείες: 132 συλλήψεις

132 συλλήψεις Ηνωμένο Βασίλειο: 59 συλλήψεις

59 συλλήψεις Ουγγαρία: 45 συλλήψεις

45 συλλήψεις Γερμανία: 41 συλλήψεις

41 συλλήψεις Γαλλία: 23 συλλήψεις

23 συλλήψεις Ολλανδία: 12 συλλήψεις

12 συλλήψεις Σλοβενία: 11 συλλήψεις

11 συλλήψεις Αυστρία: 6 συλλήψεις

6 συλλήψεις Ιρλανδία: 5 συλλήψεις

5 συλλήψεις Τσεχία: 4 συλλήψεις

4 συλλήψεις Αυστραλία: 1 σύλληψη

1 σύλληψη Φινλανδία: 1 σύλληψη

1 σύλληψη Νέα Ζηλανδία: 13 συλλήψεις

Στο Μαυροβούνιο πραγματοποιήθηκε επίσης αστυνομική δράση με επισκέψεις σε κατοικίες υπόπτων, στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι αρχές κατέσχεσαν συνολικά 950 κιλά ναρκωτικών. Οι μεγαλύτερες ποσότητες ήταν αμφεταμίνες (150 κιλά στη Γερμανία, κεταμίνη (150 κιλά στο Ηνωμένο Βασίλειο), MDMA (40 κιλά στην Ολλανδία), κάνναβη (50 κιλά στη Γαλλία), καθώς και κοκαΐνη.

Οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν επίσης μανιτάρια ψιλοκυβίνης (τα λεγόμενα μαγικά μανιτάρια), ατμιστικά τσιγάρα που περιέχουν το κανναβινοειδές τετραϋδροκανναβινόλη (THC), καθώς και περισσότερα από ένα εκατομμύριο συνταγογραφούμενα δισκία.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 57 πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, μαζί με πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατασχέθηκαν πάνω από 4,8 μετρικοί τόνοι ναρκωτικών, 152 πυροβόλα όπλα και πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ (166 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.