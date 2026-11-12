Ισχυρό πλήγμα του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας – Τουλάχιστον έξι νεκροί και 28 τραυματίες

Νέο πλήγμα Ισραηλινών σε νοσοκομείο της Γάζας σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης, σκότωσε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού και ενός παιδιού και 40 τραυματίες σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Το πλήγμα στο Νοσοκομείο Νάσερ (Nasser Hospital) λίγο μετά τα μεσάνυχτα έπληξε τη χειρουργική μονάδα του συγκροτήματος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας. Η επίθεση διέλυσε τμήμα του νοσοκομείου μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, δήλωσε ο Εζ Εντίν Αμπού Σάμπα, αφήνοντας απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε όλη την κατεστραμμένη μονάδα.

Από το πλήγμα σκοτώθηκε ο 52χρονος Δρ. Ριζκ Αμπού Σαΐρα, ανέφερε ο Αμπού Σάμπα, καθώς και ένα 13χρονο αγόρι που επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Συνολικά 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Άνθρωποι του κόσμου… πού μπορούν να πάνε οι κάτοικοι της Γάζας; Οι σκηνές πλημμυρίζουν, γκρεμοί καταρρέουν πάνω σε παιδιά και νοσοκομεία βομβαρδίζονται με ανθρώπους μέσα. Δεν υπάρχει χρόνος να στεγνώσουν οι κουβέρτες – ή τα δάκρυα», έγραψε στο Facebook ο Δρ. Μουνίρ Αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας. «Η Γάζα δεν ζητά από τον κόσμο να μετρήσει τους νεκρούς της… Απαιτεί προστασία για όσους είναι ακόμη ζωντανοί», πρόσθεσε.

Πλάνα από το εσωτερικό του νοσοκομείου έδειξαν δύο βόμβες, η μία εκ των οποίων δεν εξερράγη. Μια ετικέτα πάνω στη βόμβα την ταυτοποιούσε ως αμερικανικής κατασκευής GBU-39/B, μια βόμβα 250 λιβρών που έχει παρασχεθεί στο Ισραήλ.

«Κοιμόμουν όταν ξαφνικά καλύφθηκα από σκόνη και γυαλιά», δήλωσε ο Ατίγια Αμπού Μπασίρ, ένας ηλικιωμένος ασθενής στο νοσοκομείο. «Δεν μπορούσα να περπατήσω επειδή μόλις είχα χειρουργηθεί», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 1.400 οι νεκροί στη Γάζα

Παρά την τυπική εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και υπογράφηκε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Γάζα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας και δεν υπάρχει κανένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο στον κατεστραμμένο θύλακα.

«Λένε ότι υπάρχει εκεχειρία. Πού υπάρχει εκεχειρία; Από τότε που κηρύχθηκε εκεχειρία, γίνονται περισσότερες σφαγές», δήλωσε η Μαριάμ Αμπού Χατάμπ, της οποίας ο αδελφός σκοτώθηκε στο πλήγμα. «Γίνονται σφαγές κάθε μέρα στις αγορές, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους. Τα γαϊδουράκια με τα κάρα μάς στάθηκαν περισσότερο από τις χώρες του κόσμου».

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Χαν Γιούνις της Χαμάς, Μουχάμαντ Αμπού Ισμαήλ, καθώς και «επιπλέον τρομοκράτες που κρύβονταν μέσα στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις». Οι IDF δήλωσαν ότι σχεδίαζε και προωθούσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και αμάχων.Το CNN επικοινώνησε με τις IDF για να ρωτήσει εάν ο Αμπού Ισμαήλ σκοτώθηκε στο πλήγμα και ποια μέτρα ελήφθησαν για τη μείωση του κινδύνου για τους αμάχους.

Το Συμβούλιο Ειρήνης επιπλήττει το Ισραήλ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπό την ηγεσία των ΗΠΑ Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, επέπληξε το Ισραήλ για αυτό που χαρακτήρισε «ανεπαρκή» ανταπόκριση στις πλημμύρες στη Γάζα. Οι εποχικές βροχές πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές σε ολόκληρο τον παράκτιο θύλακα, όπου σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι είναι εκτοπισμένοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η επείγουσα είσοδος και διανομή βασικών ειδών στέγασης, υγιεινής, αποστράγγισης και άλλων προμηθειών προετοιμασίας για τον χειμώνα είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία των αμάχων», ανέφερε το συμβούλιο σε δήλωσή του τη Δευτέρα, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων προσωρινών καταλυμάτων, μέσων διαχείρισης απορριμμάτων και άλλων προμηθειών.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι περισσότερες από 91.000 σκηνές είχαν εισέλθει στη Γάζα ενόψει του χειμώνα, αλλά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο του βαρέος εξοπλισμού που απαιτείται για τις μεγάλης κλίμακας προσπάθειες καθαρισμού και απομάκρυνσης των ερειπίων.

«Η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως», δήλωσε ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ.

Πηγή: CNN