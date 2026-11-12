Κώστας Αποστολάκης: «Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, είναι θυσιαστική πράξη»

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Για τις έννοιες της αγάπης και του μίσους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης, εξηγώντας πώς αντιλαμβάνεται τη διαχείριση του ψυχικού πόνου και τη σημασία της αγάπης προς τους άλλους.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου, το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε αρχικά στην έννοια του μίσους.

«Μίσος είναι η αδυναμία διαχείρισης του ψυχικού πόνου. Αυτό είναι το μίσος. Όταν αδυνατώ, λοιπόν, εγώ να διαχειριστώ τον ψυχικό μου πόνο, απεχθάνομαι, αποστρέφομαι και μισώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Αποστολάκης υποστήριξε ότι το μίσος αποτελεί μέρος της ανθρώπινης φύσης, ενώ διαχώρισε την αγάπη από τα συναισθήματα, χαρακτηρίζοντάς την πράξη θυσίας.

«Φυσικά και αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται, όμως, με την αγάπη; Όλοι λέμε “αγαπάμε”, αλλά η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Η αγάπη δεν είναι συναισθηματική πράξη, είναι θυσιαστική πράξη», σημείωσε.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στην ετυμολογία της λέξης «αγάπη» και στην αντίληψή του ότι η έννοιά της αφορά πρωτίστως το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο.

«Η αρχαία ελληνική λέξη αποτελείται από δύο συνθετικά και σημαίνει “ενδιαφέρομαι καθ’ υπερβολήν να προστατεύσω κάποιον άλλον”. Όταν, λοιπόν, αγαπώ τον εαυτό μου, δεν βγαίνει νόημα. Είναι φτιαγμένη για τον άλλον αυτή η έννοια», κατέληξε.