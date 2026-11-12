Πάτρα: Διεκόπη για τις 19 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου – Αρνείται τις κατηγορίες

Για τις 19 Νοεμβρίου διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Πάτρας. Η κατηγορούμενη βρέθηκε στο εδώλιο αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τον θάνατο τριών βρεφών, ανάμεσά τους και των δύο δικών της παιδιών.

Η 26χρονη οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, και μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, η ίδια δήλωσε ρητά πως δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ενστάσεις και δηλώσεις εκτός αίθουσας

Στο διαδικαστικό σκέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης, Νίκος Αλεξανδρής, υπέβαλε αίτημα για την εξαίρεση του πατριού της κατηγορουμένης από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επικαλούμενος την απουσία βιολογικού δεσμού αλλά και ουσιαστικής σχέσης μεταξύ τους.

Από την πλευρά της, η μητέρα της 26χρονης, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια, επιβεβαίωσε πως ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας, αλλά ο άνθρωπος που την ανέθρεψε. «Όποιος θέλει να είναι εδώ, είναι. Ο βιολογικός πατέρας έχει δείξει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι στο πλευρό της. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι παιδικές ψυχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτοι μάρτυρες και το εύρος της διαδικασίας

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώτη η κουμπάρα της κατηγορουμένης και μητέρα του έξι μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ ακολούθησε η κατάθεση του πρώην συντρόφου της 26χρονης. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, καθώς ο κατάλογος των μαρτύρων αριθμεί περίπου 80 με 81 άτομα.

Τι μένει εκτός της παρούσας δίκης

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη δίκη δεν εξετάζονται δύο ακόμη υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Ο θάνατος της αδελφής της το 2014, όπου παρά την παραδοχή της 26χρονης για την πράξη, το αδίκημα έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου, καθώς και η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη, ο θάνατος του οποίου στην Αμαλιάδα ερευνάται σε ξεχωριστή δικογραφία από τις Αρχές και δεν περιλαμβάνεται στο παρόν κατηγορητήριο.