Χαλκίδα: Ανηλικος απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περιστατικό με μαθητή που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε λεκτικά συμμαθητές του καταγράφηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου σε δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας, σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter.

Οι εκπαιδευτικοί παρενέβησαν άμεσα και ενημέρωσαν τους γονείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κ. Ζημιανίτης, ο οποίος δήλωσε στο eviareporter ότι έχει ήδη δώσει εντολή για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και για την παρέμβαση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και της ΕΔΥ.

Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες παιδαγωγικές διαδικασίες για την αντιμετώπισή του.