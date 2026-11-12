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Χαλκίδα: Ανηλικος απείλησε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο

Μαθητής δημοτικού σχολείου στη Χαλκίδα απείλησε λεκτικά συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι, σύμφωνα με το eviareporter. Οι εκπαιδευτικοί παρενέβησαν και ενημέρωσαν τους γονείς, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας έδωσε εντολή για διερεύνηση της υπόθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περιστατικό με μαθητή που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε λεκτικά συμμαθητές του καταγράφηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου σε δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας.
  • Οι εκπαιδευτικοί παρενέβησαν άμεσα και ενημέρωσαν τους γονείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
  • Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας έδωσε ήδη εντολή για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και για την παρέμβαση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και της ΕΔΥ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περιστατικό με μαθητή που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε λεκτικά συμμαθητές του καταγράφηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου σε δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας, σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter.

Οι εκπαιδευτικοί παρενέβησαν άμεσα και ενημέρωσαν τους γονείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, κ. Ζημιανίτης, ο οποίος δήλωσε στο eviareporter ότι έχει ήδη δώσει εντολή για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και για την παρέμβαση του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και της ΕΔΥ.

Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες παιδαγωγικές διαδικασίες για την αντιμετώπισή του.

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