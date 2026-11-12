Βουλή – Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

Σε ονομαστική ψηφοφορία, «για να δούμε ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά σε συγκεκριμένα πράγματα», έθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι «μεγάλο κομμάτι του γιατί η χώρα χρεοκόπησε τα προηγούμενα χρόνια, είχε να κάνει με την τεράστια απόσταση η οποία υπήρχε ανάμεσα σε αυτά που λέμε, σε αυτά που εννοούμε και σε αυτά που κάνουμε. Και μεγάλο κομμάτι αυτής της άσκησης, επίσης, είχε να κάνει με την αίσθηση ότι στην οικονομία δεν υπάρχουν όρια. Ότι τα λεφτά είναι άπειρα, μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα, δεν υπάρχουν επιλογές. Τα πράγματα, λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο, όπως λένε και στο εξωτερικό, “the hard way”, ως χώρα, ως έθνος και ως γενιά, είναι πολύ διαφορετικά.

Για να δούμε, λοιπόν, ακριβώς ποιος εννοεί τι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διά του κ. Νότη Μηταράκη, θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου. Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τις τρίτεκνες οικογένειες; Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τους αγρότες; Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη των δημοσιών υπαλλήλων τα Χριστούγεννα; Θέλουμε στήριξη των συνταξιούχων σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ποσό;» ρώτησε ο κ. Πιερρακάκης.

Αμέσως μετά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατέθεσε την πρόταση για την ονομαστική ψηφοφορία λέγοντας προς την αντιπολίτευση: «θα κληθείτε, ο καθένας ονομαστικά [. . .] να τοποθετηθείτε στα σημαντικότερα από τα θετικά δημοσιονομικά μέτρα που το σημερινό νομοσχέδιο περιλαμβάνει. [. . .] Είναι ένα πακέτο μέτρων που αφορά σχεδόν όλους. Τους μισθωτούς. Τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τις επιχειρήσεις. Τους αγρότες. Τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους συνταξιούχους. Τα άτομα με αναπηρία. Τις τρίτεκνες και πολύτεχνες οικογένειες. Και κυρίως τα νέα τα παιδιά. Τη νέα γενιά. Οι οποίοι δικαιούνται να έχουν ένα αίσθημα αισιοδοξίας κοιτώντας το μέλλον [. . .] Καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, με την ονομαστική ψηφοφορία, να υπερψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο γιατί μειώνει φόρους, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίζει την οικογένεια, την περιφέρεια και τη νέα γενιά, και, είμαι πεπεισμένος ότι, ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει θετικά αυτή την περίοδο θα μας εμπιστευτεί στις εκλογές την άνοιξη το καλοκαίρι του 2027 θα εμπιστευτεί ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία σταθερότητας προόδου και ευημερίας».