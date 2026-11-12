Αλλαγή σελίδας στην Nvidia: Ποια είναι η Κολέτ Μαρί Κρες που αναλαμβάνει το τιμόνι της εταιρείας μετά την παραίτηση Χουάνγκ

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Η Κολέτ Μαρί Κρες αναλαμβάνει το τιμόνι της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας και εξωσυζυγικής σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ, που τον οδήγησε σε παραίτηση από την θέση του CEO του τεχνολογικού κολοσσού.

Ποια είναι η Κολέτ Μαρί Κρες

Η Κολέτ Μαρί Κρες (Colette Marie Kress), γεννημένη το 1967, είναι Αμερικανίδα χρηματοοικονομική αναλύτρια και επιχειρηματικό στέλεχος, η οποία υπηρετεί ως Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Οικονομική Διευθύντρια (CFO) της Nvidia από το 2013, ενώ έχει διοριστεί ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος (interim CEO) της Nvidia μετά από διαμάχες και την επακόλουθη παραίτηση του πρώην CEO Τζένσεν Χουάνγκ.

Παλαιότερα, η Κολέτ Μαρί Κρες είχε διατελέσει Οικονομική Διευθύντρια του τμήματος Business Technology and Operations Finance της Cisco και του τμήματος Server and Tools της Microsoft. Είναι δισεκατομμυριούχος από τον Ιούλιο του 2025.

Πρώτα χρόνια και εκπαίδευση

Η Κολέτ Μαρί Κρες απέκτησε πτυχίο Bachelor of Science στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και MBA από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Cox του Southern Methodist University.

Ξεκίνησε την καριέρα της φτάνοντας στη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας του τμήματος Server and Tools της Microsoft και στη συνέχεια του τμήματος Business Technology and Operations Finance της Cisco.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Κολέτ Μαρί Κρες εντάχθηκε στην Nvidia ως CFO όπου θεωρήθηκε απίθανο να προκαλέσει σημαντική αλλαγή στη βασική δραστηριότητα της εταιρείας που αφορούσε την πώληση τσιπ γραφικών, αλλά θεωρήθηκε ως πιθανή η στήριξη για την επέκταση σε tablet και υπολογιστές. Σε εκείνο το σημείο, η Nvidia ήταν η μικρότερη εταιρεία στην οποία είχε εργαστεί.

Το 2018, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Τεχνολογικού Συνεδρίου της Bank of America, η Κολέτ Μαρί Κρες δήλωσε ότι «παρά τη μείωση στα κρυπτονομίσματα, τα αυτόνομα οχήματα και το gaming θα τροφοδοτούσαν τη ζήτηση».

Η παρουσία της έχει θεωρηθεί καθοριστική στην ταχεία άνοδο της Nvidia στην κορυφωμένη προβολή κατά τη διάρκεια της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία, ηγήθηκε της προσπάθειας ψηφιοποίησης των χειροκίνητων διαδικασιών. Έχει συζητήσει συχνά τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξής της.

Έχει συμβάλει στην κατεύθυνση των πολλών επενδύσεων της Nvidia σε άλλες εταιρείες, και μίλησε δημόσια για τις συζητήσεις μεταξύ της OpenAI και της Nvidia σχετικά με επενδύσεις. Έχει επίσης εργαστεί στις προσπάθειες «σύναψης» (matchmaking) της Nvidia για την υποστήριξη πελατών για άλλες ανάγκες, όπως χώρος σε κέντρα δεδομένων (data centers).

Να σημειωθεί ότι η ίδια κατατάχθηκε για πρώτη φορά ως δισεκατομμυριούχος στις 29 Ιουλίου 2025, καθιστώντας την μία από τους λίγους CFOs που έγιναν δισεκατομμυριούχοι.

Ήταν νικήτρια για το 2024 στα βραβεία The New Era in Business από την Chief, έναν οργανισμό δικτύωσης γυναικών. Κατατάχθηκε στην 49η θέση στη λίστα του Fortune με τις πιο ισχυρές γυναίκες το 2026.Ήταν στην 37η θέση στη λίστα του Forbes με τις πιο ισχυρές γυναίκες το 2025 και στην 32η θέση στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες το 2026. Συμπεριλήφθηκε στο MarketWatch 50 το 2023 ως παίκτης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Player).

Στην προσωπική ζωή της η Κολέτ Μαρί Κρες είναι παντρεμένη και έχει δυο γιους.