Συναγερμός στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο – Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε πολυσύχναστη συνοικία της Ουάσινγκτον, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Logan Circle, μία από τις γνωστές συνοικίες της αμερικανικής πρωτεύουσας, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε πολλαπλά σημεία.

Ο αστυνομικός Νέιθαν Κλαρκ δήλωσε ότι τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς τοποθεσίες των περιστατικών ή την κατάσταση της υγείας των θυμάτων.

Αποκλεισμένοι δρόμοι και σχολεία σε lockdown

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 1500 της 15ης Οδού, όπου βρίσκονται το γυμναστήριο VIDA Fitness, η επισκοπική εκκλησία St. Luke’s και κατοικίες, σε κοντινή απόσταση από σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Whole Foods.

Μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δρόμοι γύρω από το σημείο έκλεισαν προσωρινά για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Παράλληλα, σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή τέθηκαν σε καθεστώς lockdown, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Στην επιχείρηση και ομοσπονδιακοί πράκτορες

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν εκτεταμένη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), η οποία ανακοίνωσε ότι έστειλε πράκτορες στο σημείο για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

πηγή: ΕΡΤ