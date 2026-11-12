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Τραγωδία στο Μπρούκλιν: Στους 8 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια δίνουν οι διασώστες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου δίπλα σε εργοτάξιο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τις ολονύχτιες έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις εργασίες εκσκαφής στο διπλανό οικόπεδο ως πιθανό παράγοντα της κατάρρευσης.

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Διεθνή Νέα

Μπρούκλιν
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.
  • Περίπου 250 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν μέσα στα ερείπια για να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
  • Τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες εκσκαφής σε διπλανό οικόπεδο.

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Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Υόρκη, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων από την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν παίρνει ολοένα και πιο τραγικές διαστάσεις.

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Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου στην άκρη ενός εργοταξίου στο Μπρούκλιν, όπως ανακοίνωσεο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν μέσα στα ερείπια για να εντοπίσουν και άλλους ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

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Το κτίριο κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί —μεταξύ αυτών και τρεις πυροσβέστες— ανέφερε ο Μαμντάνι.

«Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια αυτού του μεγέθους», έγραψε ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους εκείνων που χάσαμε, με όσους έχουν τραυματιστεί και με όλους όσοι πενθούν σήμερα».


Νωρίτερα την Πέμπτη, οι πυροσβέστες είχαν ανασύρει τις σορούς τεσσάρων ακόμη ανθρώπων, ανεβάζοντας τότε τον αριθμό των νεκρών στους έξι, αφού η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) επιβεβαίωσε τους επιπλέον θανάτους, πέραν των δύο πρώτων που είχαν ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 17 άτομα νοσηλεύτηκαν με τραύματα, εκ των οποίων τέσσερα σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι επτά από τους πληγέντες ήταν παιδιά, χωρίς να διευκρινίσουν αν κάποιο από αυτά βρίσκεται μεταξύ των νεκρών.

Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Δεκάδες πυροσβέστες και αστυνομικοί, οπλισμένοι με αξίνες και ηλεκτρικά πριόνια, σκαρφάλωναν πάνω στον σωρό των ερειπίων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανοίγοντας τρύπες στα συντρίμμια για να ανασύρουν ανθρώπους καλυμμένους με σκόνη κάτω από σωρούς παραμορφωμένων ξύλων και τούβλων.

Περίπου 250 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο, σύμφωνα με τον Μαμντάνι.

Φωτογραφία: AP

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν επιζώντες, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν μπάζα με κουβάδες στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Η επικεφαλής της FDNY, Λίλιαν Μπονσινιόρε, τόνισε ότι τα συνεργεία διάσωσης επιτελούν ένα «επικίνδυνο και επισφαλές» έργο.

«Κάθε κίνηση είναι χορογραφημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε προγενέστερη ενημέρωση, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής είχαν αναφέρει ότι ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά τραύματα.


Το βράδυ της Τετάρτης, οι πυροσβέστες ανέσυραν μια γυναίκα ζωντανή και με τις αισθήσεις της, μέσα από μια τρύπα που είχαν ανοίξει στον σωρό των ερειπίων, ανεβάζοντάς την με φορείο και μεταφέροντάς την εσπευσμένα σε ασθενοφόρο που ανέμενε.

Καθώς προχωρούσε η νύχτα, ανασύρθηκαν και άλλοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια.

Φωτογραφία: AP

Την ίδια ώρα, η πρόγνωση του καιρού έκανε λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις στην πόλη το απόγευμα της Πέμπτης, χωρίς να είναι άμεσα γνωστό πώς αυτό θα επηρεάσει τις προσπάθειες έρευνας.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου του κτιρίου που κατέρρευσε, του Άντερσον Βέλεζ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι βρισκόταν στη δουλειά του όταν του τηλεφώνησε η σύζυγός του και του είπε ότι η ίδια και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 7 και 2 ετών, είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

«Μου τηλεφώνησε όταν κατέρρευσε το κτίριο, ενώ βρισκόταν μέσα με τα συντρίμμια από πάνω της. Ούρλιαζε ζητώντας από κάποιον να βοηθήσει να βγει ο γιος μου έξω και μετά η κλήση διακόπηκε», περιέγραψε.

Ο Βέλεζ ανέφερε ότι αργότερα ενημερώθηκε πως η οικογένειά του ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Στο «μικροσκόπιο» οι εργασίες εκσκαφής

Τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ωστόσο ο επίτροπος Κτιρίων της Νέας Υόρκης, Αχμέντ Τιγκάνι, σημείωσε ότι τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο, εργάτες πραγματοποιούσαν εκσκαφές σε ένα άδειο διπλανό οικόπεδο για την ανέγερση νέου κτιρίου.


Μεγάλο μέρος των συντριμμιών του κτιρίου που κατέρρευσε -μιας κατασκευής με διαμερίσματα πάνω από ισόγειους εμπορικούς χώρους- κατέληξε σε έναν τεράστιο σωρό μέσα στον λάκκο του εργοταξίου.

Ένα άλλο κτίριο που μοιραζόταν με μεσοτοιχία την κατασκευή που κατέρρευσε παρέμεινε όρθιο, αλλά ο τοίχος του αποκολλήθηκε, αφήνοντας εκτεθειμένα τα δωμάτια στο εσωτερικό του.

Πηγή: Associated Press

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