Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν – Ένας νεκρός και 10 τραυματίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου. Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμμια, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο επικαλείται τις αρμόδιες αρχές.

NOW: Major technical rescue operation is underway after a building collapsed in Brooklyn, New York, with multiple people reportedly trapped inside. https://t.co/DOxxX9XDup — Scope Report (@ScopeReport_) November 11, 2026

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), δύο άτομα ανασύρθηκαν από το κτίριο και τέθηκαν υπό ιατρική αξιολόγηση, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι συνολικά πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Kings County. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ενώ άγνωστα είναι μέχρι στιγμής και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή των λεωφόρων Μπέντφορντ και Φλάτμπους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ενημέρωσε για κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και αποκλεισμούς δρόμων, λόγω της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Emergency crews rushed to the scene of a building collapse in Brooklyn, where first responders were seen removing a victim from the wreckage. https://t.co/K7K0niIp2J — New York Post (@nypost) November 11, 2026

DOB inspectors are on scene at a major building collapse near Flatbush Avenue in Brooklyn assisting with recovery operations and conducting structural stability inspections of nearby buildings. https://t.co/UsdgQ9ABmj — Department of Buildings (@NYC_Buildings) November 11, 2026

Στο σημείο έχουν μεταβεί και επιθεωρητές της δημοτικής υπηρεσίας κτιρίων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές και πραγματοποιούν ελέγχους στη στατική επάρκεια των γειτονικών κατασκευών, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.