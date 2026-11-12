Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν – Ένας νεκρός και 10 τραυματίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου. Πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Kings County, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα, με δημοτικούς επιθεωρητές να πραγματοποιούν ελέγχους στατικής επάρκειας στα γειτονικά κτίρια.

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Διεθνή Νέα

Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε τριώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν – Πέντε άτομα στο νοσοκομείο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου, από το οποίο πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
  • Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων και άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.
  • Επιθεωρητές πραγματοποιούν ελέγχους στη στατική επάρκεια των γειτονικών κατασκευών, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου. Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμμια, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο επικαλείται τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), δύο άτομα ανασύρθηκαν από το κτίριο και τέθηκαν υπό ιατρική αξιολόγηση, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι συνολικά πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Kings County. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ενώ άγνωστα είναι μέχρι στιγμής και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή των λεωφόρων Μπέντφορντ και Φλάτμπους, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Πηγή φωτογραφίας: New York Post

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ενημέρωσε για κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και αποκλεισμούς δρόμων, λόγω της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί και επιθεωρητές της δημοτικής υπηρεσίας κτιρίων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές και πραγματοποιούν ελέγχους στη στατική επάρκεια των γειτονικών κατασκευών, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

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