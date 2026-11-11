Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων για τις αναθυμιάσεις – Στο Χημείο του Κράτους το υγρό που τις προκάλεσε

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Δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων προσώπων, για το περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων στον χώρο της πισίνας στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η δικογραφία αφορά τον ιδιοκτήτη του σχολείου, Ηλία Καίσαρη, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού και των δύο εργαζομένων της ίδιας εταιρείας.

Ο εισαγγελέας θα κρίνει αν κάποιος από αυτούς θα συλληφθεί, ενώ αναμένεται η εξέταση του υγρού από το Χημείο του Κράτους και οι καταθέσεις των γιατρών που εξέτασαν τα παιδιά, προκειμένου ο δικαστικός λειτουργός να αποφασίσει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση, μέχρι στιγμής δεν κρατείται κάποιος.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το περιστατικό αποδίδεται σε λανθασμένη χρήση ή ανάμειξη χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας. Ειδικότερα, η ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ που έσπευσε στο σημείο απομάκρυνε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε άμεσα στην εκκένωση του κτηρίου, ενώ μαθητές και εργαζόμενοι μετακινήθηκαν σε ασφαλή χώρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, συνολικά 13 παιδιά μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στο «Παίδων» ενώ 12 ενήλικες στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Από τους μαθητές, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια, ηλικίας περίπου έξι ετών, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και έλαβαν εξιτήριο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι ενήλικες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

«Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά κατά παντός υπευθύνου»

Το σχολείο σε ανακοίνωσή του ενημέρωνε πως θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό. Παράλληλα διευκρίνισε πως «η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Το χρονικό της υπόθεσης

Μαθητές και εργαζόμενοι παραπονέθηκαν έντονα το πρωί της Τετάρτης (11.11) πως εισέπνευσαν χημικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθαρισμό της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου, ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία, ενώ και οι καθηγητές διαπίστωσαν πως η οσμή ήταν ιδαίτερα έντονη.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η διεύθυνση του σχολείου η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ για άμεση βοήθεια.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.

Συνολικά 13 μαθητές και 15 ενήλικοι – εργαζόμενοι στο σχολείο – παρελήφθησαν από τα ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παίδων» και στο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα τα παιδιά είναι ηλικίας 6 ετών και συγκεκριμένα πρόκειται για 8 αγόρια και 5 κορίτσια. Μόλις έφτασαν στο νοσοκομείο, τους έγινε άμεση παιδιατρική εξέταση και εξέταση από ΩΡΛ.

Η απομάκρυνση του δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, πλησίον του χώρου της πισίνας, ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.