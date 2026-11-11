Ζεφύρι: Οικογενειακή υπόθεση η διακίνηση ναρκωτικών – Οι κωδικές ονομασίες, τα 12 διαφορετικά σπίτια και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης

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Δεν είναι σπάνιο ούτε πρωτοφανές να υπάρχει μία σπείρα, που να έχει μέλη από την ίδια οικογένεια. Είναι όμως ιδιαίτερο στοιχείο, μία συμμορία διακίνησης ναρκωτικών να αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς και δη στενούς. Όπως αυτή στο Ζεφύρι, της οποίας της δράση σταμάτησε η Ελληνική αστυνομία με εντυπωσιακή της επιχείρηση σε 12 διαφορετικές οικίες.

Ενδεικτικά, μία 43χρονη συνελήφθη με τα τρία παιδιά της, εκ των οποίων ο ένας, 24 ετών, είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Τζέκος», ο 19χρονος αδελφός του, γνωστός ως «Νάσος», καθώς και η μία της κόρη, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, συνελήφθησαν μία 18χρονη με το προσωνύμιο «Μπουμπού», αλλά και 44χρονη, η επονομαζόμενη «Φιλιώ», η 30χρονη αδελφή της με τα προσωνύμια «Άννα» ή «Βενετία», όπως και η 66χρονη μητέρα τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στον καταυλισμό Ρομά του Ζεφυρίου, οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά μέσω του δικτύου των 12 κατοικιών.

36 συλλήψεις – 396 διακινήσεις

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνολικά 36 συλληφθέντες, δρούσαν συντονισμένα και πραγματοποιούσαν καθημερινά διακίνηση ναρκωτικών. Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον 396 περιπτώσεις διακίνησης από τον Μάιο έως σήμερα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής (Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας), της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Είχε προηγηθεί πολύμηνη διερεύνηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήρια οικισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Από την επισταμένη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε η ύπαρξη οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ζεφυρίου, η δράση του οποίου τοποθετείται τουλάχιστον από το Μάιο του τρέχοντος έτους και το οποίο αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται μέσω -12- οικιών, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους, ενώ από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε αυξημένη προσέλευση ατόμων σε καθημερινή βάση στις εν λόγω οικίες.

Ως προς τον τρόπο δράσης προέκυψε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν το εν λόγω δίκτυο οικιών κατόπιν επικοινωνίας με τους συλληφθέντες, όπου αγόραζαν από τους συλληφθέντες ναρκωτικές ουσίες.

Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι συνολικά ελέγχθηκαν 24 άτομα, τα οποία εξήλθαν από τις επίμαχες οικίες και συνελήφθησαν άπαντες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέτρα αντιπαρακολούθησης

Παράλληλα, ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι η εγκληματική οργάνωση είχε λάβει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και ελεγχόμενης πρόσβασης (πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους και καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες επιτήρησης).

Επιπρόσθετα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση των επίμαχων οικιών, με παράλληλη απόκρυψη εξαρτησιογόνων ουσιών σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο οικιών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

95 γραμμ. ηρωίνης,

46 γραμμ. άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης,

20 γραμμ. κοκαΐνης,

47 φυσίγγια,

18 κάμερες με -4- καταγραφικά συστήματα,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

ιδιόχειρα σημειώματα,

σιδερογροθιά και

5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.