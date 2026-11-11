Ισραήλ: Την παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελίας ζητεί ο Αϊζενκότ για πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφαλείας

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Ισραήλ και ηγέτης του κόμματος «Yashar», Γκάντι Αϊζενκότ, ζητεί την παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελέως προκειμένου να εξασφαλίσει τακτική πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφαλείας και τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, καταγγέλλοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου του έχει στερήσει τη σχετική ενημέρωση. Παράλληλα, ο Αϊζενκότ απευθύνει έκκληση για υπευθυνότητα, καλώντας να μην αναληφθεί στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του πολεμικού συμβουλίου. Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός απορρίπτει το αίτημα, κάνοντας λόγο για απόπειρα κομματικοποίησης της εθνικής ασφάλειας.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΡΑΗΛ – ΓΚΑΝΤΙ ΑΪΖΕΝΚΟΤ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΙΣΡΑΗΛ – ΓΚΑΝΤΙ ΑΪΖΕΝΚΟΤ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελίας ζητεί ο Γκάντι Αϊζενκότ για πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφαλείας, ισχυριζόμενος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου του έχει κόψει την πρόσβαση.
  • Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός ζητεί «να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ή επιχειρησιακή δράση συζητείται και εγκρίνεται δεόντως από το πολεμικό συμβούλιο και την κυβέρνηση», καλώντας τον Νετανιάχου να «επιδείξει υπευθυνότητα».
  • Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το αίτημα ως «προφανή προσπάθεια κομματικοποίησης της εθνικής ασφάλειας», αντιτείνοντας ότι «Τέτοια θέματα δεν πρέπει να συζητούνται δημόσια».

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Την παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελίας ζητεί ο Γκάντι Αϊζενκότ για πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφαλείας ισχυριζόμενος ότι ο Νετανιάχου του έχει κόψει την πρόσβαση.

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Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του κόμματος «Yashar», ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ και επιδιώκει να σχηματίσει κυβέρνηση απευθύνει έκκληση στον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «επιδείξει υπευθυνότητα» στις αποφάσεις που αφορούν θέματα ασφαλείας, υποδηλώνοντας μια ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ο Γκάντι Αϊζενκότ δηλώνει ότι θα έπρεπε να λαμβάνει «τακτικές, δομημένες και ολοκληρωμένες» ενημερώσεις και πρόσβαση σε εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σύμφωνα με τον νόμο και ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ του έχει αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

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Ως εκ τούτου, ο Γκάντι Αϊζενκότ ζητεί από τη Γενική Εισαγγελέα «να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ή επιχειρησιακή δράση συζητείται και εγκρίνεται δεόντως από το πολεμικό συμβούλιο και την κυβέρνηση», όπως απαιτείται από τον νόμο. Ο ίδιος αναφέρει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την «αποτελεσματική εποπτεία, τη σωστή λήψη εθνικών αποφάσεων και την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας».

Η προσφυγή ακολουθεί την προειδοποίηση του Αϊζενκότ προς τον Νετανιάχου να μην αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή, εν μέσω αναφορών ότι «ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός επιδιώκει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν παρά τις αντιρρήσεις των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας».

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Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού, απέρριψε το αίτημα του Αϊζενκότ ως «προφανή προσπάθεια κομματικοποίησης της εθνικής ασφάλειας». «Τέτοια θέματα δεν πρέπει να συζητούνται δημόσια», αντέτεινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απαντώντας στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο Γκάντι Αϊζενκότ ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί το αίτημά του να λάβει επιχειρησιακή ενημέρωση μέσω των επίσημων διαύλων, «όπως είθισται».

 

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