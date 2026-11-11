Λόρι Χουάνγκ: Ποια είναι η σύζυγος του CEO της Nvidia που βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου κατασκοπείας και απιστίας

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Η Λόρι Χουάνγκ, σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρέμεινε επί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά την εντυπωσιακή άνοδο του συζύγου της στην κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας. Ωστόσο, η παραδοχή του 63χρονου επιχειρηματία ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν πράκτορα της Κίνας έφερε ξαφνικά στο προσκήνιο την 64χρονη σύζυγό του, τα δύο παιδιά τους και μια οικογενειακή περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Λόρι Χουάνγκ αποτελεί μια ασυνήθιστη περίπτωση μεταξύ των συζύγων των ισχυρότερων επιχειρηματιών της Silicon Valley, καθώς ουδέποτε επιδίωξε να δημιουργήσει δική της δημόσια εικόνα, παρά τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του συζύγου της.

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και οι ερωτήσεις που εγείρονται για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, έχουν μετατρέψει μια προσωπική υπόθεση σε ζήτημα με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η Nvidia, ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές προηγμένων επεξεργαστών για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για το κατά πόσον ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Γνωρίστηκαν ως φοιτητές και έμειναν μαζί περισσότερα από 40 χρόνια

Η ιστορία της Λόρι και του Τζένσεν Χουάνγκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.

Οι δύο νέοι σπούδαζαν μηχανικοί και γνωρίστηκαν στο εργαστήριο ενός μαθήματος βασικών αρχών ηλεκτρολογίας, όπου έγιναν συνεργάτες.

Η Λόρι ήταν μία από τις ελάχιστες γυναίκες που σπούδαζαν τότε μηχανικοί στο πανεπιστήμιο.

Ο Τζένσεν κατάφερε να την πείσει να συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα για να μελετούν μαζί. Η γνωριμία εξελίχθηκε σε σχέση και, αργότερα, σε γάμο.

Ο ίδιος περιέγραψε κάποτε τη γνωριμία τους ως το σημαντικότερο γεγονός όχι μόνο των πανεπιστημιακών του χρόνων, αλλά ολόκληρης της ζωής του.

Μετά την αποφοίτησή τους, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη Silicon Valley, όπου και οι δύο εργάστηκαν στον σχεδιασμό μικροκυκλωμάτων.

Η επιτυχημένη μηχανικός που εγκατέλειψε την καριέρα της

Σύμφωνα με τους New York Times, η Λόρι Χουάνγκ δεν ήταν απλώς η σύζυγος ενός φιλόδοξου επιχειρηματία. Ήταν και η ίδια ιδιαίτερα ικανή μηχανικός, με αξιόλογη επαγγελματική πορεία.

Εργάστηκε στη Silicon Graphics, εταιρεία κατασκευής υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού, ενώ ο σύζυγός της απασχολούνταν στην εταιρεία ημιαγωγών LSI Logic.

Μάλιστα, εκείνη την περίοδο, ο μισθός της ήταν μεγαλύτερος από τον δικό του, όπως είχε αποκαλύψει ο Τζένσεν Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker το 2023.

Η οικογένεια, ωστόσο, αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλης φροντίδας για τα παιδιά της.

Λίγο πριν από την ίδρυση της Nvidia, το 1993, η Λόρι αποφάσισε να εγκαταλείψει την επαγγελματική της σταδιοδρομία, προκειμένου να αναλάβει την ανατροφή των δύο παιδιών τους, του Σπένσερ και της Μάντισον.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι αυτή η απόφαση επέτρεψε στον ίδιο να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast How I Built This, θυμήθηκε ότι εκείνος έχανε ακόμη και τους αγώνες καράτε των παιδιών τους επειδή εργαζόταν για τη Nvidia, ενώ η σύζυγός του δεν διαμαρτυρόταν.

«Αυτό ήταν το δώρο που μου έκανε», είχε δηλώσει.

«Ήταν δίπλα μου από τότε που ήμουν 18 ετών»

Ο 63χρονος επιχειρηματίας είχε εκφράσει πολλές φορές δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2014 σε έκδοση του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, μίλησε για τη σημασία της διαρκούς υποστήριξής της.

«Είναι καλό να έχεις στη ζωή σου κάποιον που πιστεύει σε εσένα άνευ όρων, που πιστεύει ότι κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», είχε αναφέρει.

«Η Λόρι ήταν πάντα αυτός ο άνθρωπος για εμένα. Από τότε που ήμουν 18 ετών, ήταν εκεί, πίστευε σε εμένα και ήξερε ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Ακόμη κι όταν εγώ αμφέβαλλα για τον εαυτό μου, εκείνη δεν αμφέβαλλε», είχε προσθέσει.

Σε συνέντευξή του φέτος στο ασιατικό τηλεοπτικό δίκτυο CNA, ο Χουάνγκ ανέφερε ότι η σύζυγός του ήταν παρούσα σε κάθε σημαντική στιγμή της πορείας της Nvidia.

«Ήταν σε κάθε συνέδριο, σε κάθε ομιλία, σε κάθε στιγμή της Nvidia. Ήταν εκεί», δήλωσε.

Από την αφάνεια στη διαχείριση δισεκατομμυρίων

Η Λόρι Χουάνγκ δεν περιορίστηκε στον οικογενειακό της ρόλο. Σήμερα είναι πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος Jen-Hsun Lori Huang Foundation, το οποίο, σύμφωνα με τους New York Times, διέθετε περιουσιακά στοιχεία ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Μόνο εκείνη τη χρονιά, το ίδρυμα ενισχύθηκε με νέα χρηματοδότηση ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και η Όπερα του Σαν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, το ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει την πρόσβαση πανεπιστημίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε υπολογιστική ισχύ.

Ωστόσο, η Λόρι έχει αποφύγει τις συνεντεύξεις, τις δημόσιες εμφανίσεις ως φιλάνθρωπος και την προβολή των δραστηριοτήτων της.

«Η Λόρι είναι ασυνήθιστα μετριόφρων για τα δεδομένα των ζευγαριών δισεκατομμυριούχων», δήλωσε στους New York Times ο Τζορτζ Ρας, πρώην συντάκτης κοσμικής στήλης της εφημερίδας Daily News.

Η οικογενειακή περιουσία και οι μετοχές της Nvidia

Η αποκάλυψη της απιστίας έχει προκαλέσει ερωτήματα και για τις ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες στην οικογένεια Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που επικαλούνται οι New York Times, η προσωπική περιουσία του επικεφαλής της Nvidia πλησιάζει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τις περίπου 922 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας που συνδέονται με την περιουσία του, περισσότερες από τις μισές ανήκουν σε καταπίστευμα το οποίο διαχειρίζονται από κοινού ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ.

Παράλληλα, η ίδια ελέγχει αποκλειστικά άλλο καταπίστευμα, το οποίο διαθέτει μετοχές της Nvidia αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό ρόλο της Λόρι στην οικογένεια.

Οι αποκαλύψεις έχουν πυροδοτήσει εικασίες για το μέλλον του γάμου τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να χωρίσει.

Η Λόρι Χουάνγκ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα των New York Times για σχολιασμό.

Τα δύο παιδιά τους εργάζονται στη Nvidia

Η οικογένεια Χουάνγκ συνδέεται στενά και επαγγελματικά με την Nvidia.

Η κόρη τους, Μάντισον Χουάνγκ, εντάχθηκε στην εταιρεία το 2020 και σήμερα κατέχει τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων.

Ο γιος τους, Σπένσερ Χουάνγκ, προσχώρησε στη Nvidia το 2022 και εργάζεται ως διευθυντής προϊόντων ρομποτικής.

Στην εταιρεία εργάζεται επίσης ο σύζυγος της Μάντισον, Νίκο Καπρέζ.

Η Λόρι και η κόρη της είχαν συμβάλει ακόμη και στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας του Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν εκείνες που τον έντυσαν με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν, το οποίο εξελίχθηκε σε προσωπικό του σήμα κατατεθέν.

Το συγκεκριμένο στυλ έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα ώστε ορισμένα από τα μπουφάν του έχουν μετατραπεί σε συλλεκτικά αντικείμενα.

Η παραδοχή της απιστίας και η υπόθεση της φερόμενης Κινέζας κατασκόπου

Η υπόθεση έλαβε διεθνείς διαστάσεις όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε δημοσίως ότι είχε διατηρήσει εξωσυζυγική σχέση.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times, η γυναίκα με την οποία συνδεόταν ο επιχειρηματίας είναι η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να την είχαν ταυτοποιήσει ως πρόσωπο που συνεργαζόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια ευαίσθητων τεχνολογικών πληροφοριών.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν πως παραβιάστηκε η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή αποκαλύφθηκαν εταιρικά μυστικά.

Ο Χουάνγκ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα και παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η δημόσια συγγνώμη στη σύζυγό του

Σε μήνυμα που απέστειλε στους εργαζομένους της Nvidia, ο επιχειρηματίας αναγνώρισε την προσωπική του ευθύνη για την εξωσυζυγική σχέση.

«Δεν ήμουν πιστός στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας», ανέφερε.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, αλλά και από τους συνεργάτες του, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε συνέπειες πέρα από την προσωπική του ζωή.

Στο τέλος του μηνύματος, απηύθυνε μια ιδιαίτερη έκκληση προς τους εργαζομένους και το κοινό.

«Η οικογένειά μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές μου. Την ευθύνη την έχω εγώ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή», έγραψε.

Μια γυναίκα που δεν αναζήτησε ποτέ τη δημοσιότητα

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η ιστορία της Λόρι Χουάνγκ παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με εκείνες άλλων γυναικών που βρέθηκαν στο επίκεντρο δημοσιότητας εξαιτίας της προσωπικής ζωής ισχυρών επιχειρηματιών, όπως η ΜακΚένζι Σκοτ, πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Λόρι, η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στον συνδυασμό της εξαιρετικά διακριτικής δημόσιας παρουσίας της με τη μεγάλη οικονομική και πολιτική βαρύτητα που έχει αποκτήσει η υπόθεση.

Η ίδια δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις για τις αποκαλύψεις.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, επέλεγε να βρίσκεται δίπλα στον σύζυγό της, αλλά σπάνια στο επίκεντρο της προσοχής.

Πλέον, ενώ η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα που αγγίζουν ακόμη και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η γυναίκα που συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση της οικογενειακής τους ζωής καλείται να διαχειριστεί μια βαθιά προσωπική υπόθεση υπό το βλέμμα της παγκόσμιας δημοσιότητας.