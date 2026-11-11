Χριστίνα Μπόμπα: «Έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα: “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”»

Για την περίοδο μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα, στο νέο επεισόδιο του podcast της. Η επιχειρηματίας και influencer αναφέρθηκε στο πώς είχε αντιδράσει βλέποντας το σώμα της αφού έφερε στη ζωή τις κόρες: «Έλεγα: “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με την καλεσμένη της, Ιφιγένεια Μπάκα, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια, pilates instructor και επιχειρηματίας, η Χριστίνα Μπόμπα είπε ότι: «Εγώ έχω κάνει δίδυμα και θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη γέννα που πραγματικά κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα: “Τι συνέβη; Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;”».

«Και όλη την πορεία για να ξαναγεννηθώ μέσα στο σώμα μου, να καταλάβω ότι κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν», πρόσθεσε η γνωστή επιχειρηματίας και influencer.

Υπενθυμίζεται ότι η Χριστίνα Μπόμπα, έγινε μητέρα τον Ιούνιο του 2021, φέρνοντας στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα, καρπούς του έρωτά της με τον Σάκη Τανιμανίδη.