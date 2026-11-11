«Με το τριφύλλι στην καρδιά»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την εξέλιξη του σήματος των «πράσινων»

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός φανέλα σήμα, τριφύλλι
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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα social media, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο με την εξέλιξη του «Τριφύλλιού» που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Πρασίνων.

Στο βίντεο παρουσιάζεται το τριφύλλι μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές που κόσμησαν την φανέλα του Παναθηναϊκών στο πέρασμα των δεκαετιών.

«Χαραγμένο στην Καρδιά. 1919 – ∞» αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκος.

 

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