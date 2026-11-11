ΣΥΡΙΖΑ: Απηύθυνε κάλεσμα στη Νέα Αριστερά για συνεργασία – «Να αναζητήσουμε δρόμους εκλογικής συμμαχίας»

Κάλεσμα στη Νέα Αριστερά για την έναρξη συντεταγμένου διαλόγου με στόχο τη συγκρότηση εκλογικής συμμαχίας, απηύθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος, με αντικείμενο την πολιτική και εκλογική προετοιμασία του κόμματος, την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του και την ενίσχυση της παρουσίας του σε ολόκληρη τη χώρα.

«Καλούμε τη Νέα Αριστερά σε συντεταγμένο διάλογο για να υπερβούμε από κοινού τη συνθήκη της ξεχωριστής πορείας και να αναζητήσουμε δρόμους εκλογικής συμμαχίας. Οι όποιες αποστάσεις μπορούν και πρέπει να γεφυρωθούν. Η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή. Και η ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία μάς το επιβάλλει» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνεδρίασε σήμερα, με αντικείμενο την πολιτική και εκλογική προετοιμασία του κόμματος, την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του και την ενίσχυση της παρουσίας του σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει καταθέσει εδώ και καιρό -με συνέπεια και επιμονή- την πρότασή του για την προοδευτική συνεργασία, με στόχο την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την προοδευτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκαν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόταση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη των επιλογών τους.

Με αυτά τα δεδομένα, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αποτελεί την απάντηση στα διαδοχικά επεισόδια διασπάσεων και κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο. Το πρόγραμμά μας απαντά σε επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας: Στην αύξηση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στην εξασφάλιση προσιτής στέγης και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η υλοποίησή του είναι απαραίτητη για να ανασάνει η κοινωνική πλειοψηφία. Με ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δίνουμε δύναμη σε αυτές τις διεκδικήσεις και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για προγραμματικές συγκλίσεις και μια νικηφόρα προοδευτική προοπτική.

Απευθυνόμαστε στη Νέα Αριστερά και την καλούμε σε συντεταγμένο διάλογο για να υπερβούμε από κοινού τη συνθήκη της ξεχωριστής πορείας και να αναζητήσουμε δρόμους εκλογικής συμμαχίας. Οι όποιες αποστάσεις μπορούν και πρέπει να γεφυρωθούν. Η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή. Και η ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία μάς το επιβάλλει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. συνεχίζει να ενισχύεται πολιτικά, οργανωτικά και κοινοβουλευτικά. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενισχύεται σε πρόσωπα και δυνάμεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης και εκπροσώπησης της κοινωνίας.

Στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα funds και τους servicers, η Κ.Ο. πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις που οδήγησαν στην απόσυρση του άρθρου 23, κατέθεσε δύο τροπολογίες και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για κρίσιμες διατάξεις, με τη συνυπογραφή επτά ανεξάρτητων βουλευτών. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε κοινοβουλευτική δυνατότητα για την υπεράσπιση των πολιτών απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Την ίδια στιγμή, ενισχύουμε τις κατά τόπους δυνάμεις μας, ανασυγκροτούμε τις Νομαρχιακές Επιτροπές του κόμματος και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη σε ολόκληρη τη χώρα. Δίπλα στους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους νέους και τους συνταξιούχους. Αναδεικνύουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις μας και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Χαιρετίζουμε την κινητοποίηση για το δικαίωμα στη στέγη και στηρίζουμε τις διεκδικήσεις για προσιτή και αξιοπρεπή κατοικία, προστασία της πρώτης κατοικίας και δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους πολίτες και τα κινήματα που διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα απέναντι στα δυσβάσταχτα ενοίκια και τους πλειστηριασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει συμπαγή πρόταση για την κοινωνική κατοικία και τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε εθνικό επενδυτή.

Ζητάμε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις, τις διπλωματικές ενέργειες και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ολοκλήρωση του έργου.

Προετοιμαζόμαστε για την κοινοβουλευτική μάχη του προϋπολογισμού, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες για επιστροφή των υπερπλεονασμάτων στην κοινωνία.

Διεκδικούμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα κόκκινα δάνεια, τη λειτουργία των funds και των servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής». Η κοινωνία δικαιούται πλήρη διαφάνεια για τη διαχείριση των δανείων, τους πλειστηριασμούς και τις κρατικές εγγυήσεις. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική στήριξη της πρότασης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εκλογικής Επιτροπής συγκροτήθηκε Επιτροπή Συμμαχιών και Διεύρυνσης, με τη συμμετοχή των Γιώργου Παναγιωτόπουλου, Δημήτρη Μελίδη και Χρήστου Λαμπρίδη.

Με ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με προγραμματικές συγκλίσεις και προοδευτικές συνεργασίες, μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Και θα το καταφέρουμε.»