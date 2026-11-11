Μητσοτάκης: Οι επενδύσεις από το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών είναι απόδειξη ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει δραστικά

Την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), ύψους 35 εκατ. ευρώ, στην ευρωπαϊκή εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας ICEYE, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία του Ταμείου.

Η επένδυση συνδέεται με τη δημιουργία στην Ελλάδα της μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης της εταιρείας, με δυνατότητα κατασκευής και εξαγωγής 150 δορυφόρων ετησίως και τη δημιουργία περισσότερων από 230 θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Η χρηματοδότηση αφορά την αγορά προνομιούχων μετοχών της ICEYE και εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό γύρο συνολικού ύψους 485 εκατ. ευρώ, στον οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κατάρ, της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, καθώς και η BlackRock και η General Catalyst.

Η ICEYE, η οποία ήδη διαθέτει γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, σχεδιάζει νέα μονάδα στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες δυνατότητες συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και κατασκευής υποσυστημάτων. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους τεχνολογίας SAR.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επένδυση σημαντικό βήμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας.

«Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η επένδυση έχει διπλό χαρακτήρα, στρατηγικό και οικονομικό, καθώς το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας για την ανάπτυξη της νέας παραγωγικής υποδομής συνδέεται με την ποιότητα του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που αποκτά η Ελλάδα στον διαστημικό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικοί δορυφόροι που βρίσκονται ήδη σε τροχιά παρέχουν εικόνες και δεδομένα χρήσιμα για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία και τη χαρτογράφηση της Επικράτειας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματιζόμενη αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, θα παραμείνει για 15 ημέρες, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδύσεις του HIIF πραγματοποιούνται με όρους διαφάνειας και ανεξαρτησίας, ενώ προανήγγειλε τη συνέχιση των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και η εξασφάλιση επενδυτικών αποδόσεων για το ελληνικό Δημόσιο.