Δέσποινα Μοιραράκη: «Έχω περάσει πολύ δύσκολα – Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»

Στο «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν καλεσμένη η Δέσποινα Μοιραράκη, το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη δύναμη που αντλεί από τον ίδιο της τον εαυτό.

Σε ερώτηση για το από πού αντλεί τη δύναμή της, η Δέσποινα Μοιραράκη απάντησε: «Κοίταξε, έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν γύριζαν όλη μου τη ζωή ένα έργο ή κάτι άλλο, δεν θα μπορούσα. Θα έπρεπε να κάνουμε τρία κομμάτια. Νιώθω όμως και το λέω έτσι δημοσίως, ότι έχω τρίτη ζωή. Ότι είμαι αυτή τη στιγμή πάλι σε μία πολύ καλή φάση δημιουργίας. Δεν ξέρω, τι να σας πω, έχω μια καλή ψυχολογία».

«Αντλώ δύναμη από τον ίδιο μου τον εαυτό. Λέω πάντα: “Κοίταξε τι κατάφερες”. Ξεκίνησα κάτω του μηδενός, δεν είχα παπούτσια να φορέσω. Και μόνη μου, δηλαδή ό,τι έχω και δεν έχω, εκτός από αυτό το μονόπετρο, που μου το έχει κάνει δώρο ο άνδρας μου και πρόταση γάμου, είναι από εμένα για εμένα.

Κλείνω σε τρία χρόνια, 40 χρόνια επιχειρηματίας. Έχω δουλέψει τόσο πολύ. Επομένως έχω καταφέρει τόσα πράγματα», συνέχισε η επιχειρηματίας στη συνέντευξή της.

«Πέφτω κι εγώ, προς Θεού, αλλά προσπαθώ μόνη μου να βλέπω τα καλά, να δω ότι πάνω από όλα έχω τα παιδιά μου, που θέλουν και αυτά στήριγμα από εμένα, την επιχείρησή μου. Η επιχείρηση αυτή δεν κάνει χωρίς εμένα», πρόσθεσε.