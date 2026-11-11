Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχαμε συναντηθεί στο Άγιο Όρος…»

Ο Βασίλης Τερλέγκας αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μιλώντας για τη συνάντηση που είχαν στο παρελθόν στο Άγιο Όρος και την επίσκεψη σε έναν γέροντα. 

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Βασίλης Τερλέγκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Τερλέγκας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.
  • Αναφερόμενος στον συνάδελφό του, ο Βασίλης Τερλέγκας είπε ότι: «Το σημαντικότερο είναι ότι “χάσαμε” ένα παλικάρι, ένα παιδί».
  • «Είχαμε συναντηθεί στο Άγιο Όρος. Ψαχνόταν μαζί μου, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Πήγε σε έναν καταπληκτικό γέροντα, δεν ξέρω τι έγινε, δεν ρώτησα ξανά», εξήγησε στη συνέντευξή του ο επιτυχημένος ερμηνευτής.

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Βασίλης Τερλέγκας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Μάλιστα, ο επιτυχημένος ερμηνευτής μίλησε και για την συνάντηση που είχε στο παρελθόν με τον συνάδελφό του, στο Άγιο Όρος.

Μιλώντας για τον αείμνηστο συνάδελφό του, ο οποίος άφησε τη τελευταία του πνοή πριν από δύο μήνες, ο Βασίλης Τερλέγκας είπε ότι: «Το σημαντικότερο είναι ότι “χάσαμε” ένα παλικάρι, ένα παιδί».

Στη συνέχεια, ο επιτυχημένος ερμηνευτής είπε: «Εγώ δεν θα πήγαινα σε υπνωτιστή ποτέ. Ή αν θα πήγαινα, θα έβαζα ένα μεγάλο σταυρό μπροστά μου και αν μπορούσε να με κοιμίσει, να δούμε, θα με κοίμιζε; Θεωρώ ότι το πάλεψε, αλλά “τον υπνωτιστή τι τον θες ρε Γιώργο;”».

«Είχαμε συναντηθεί στο Άγιο Όρος. Ψαχνόταν μαζί μου, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Πήγε σε έναν καταπληκτικό γέροντα, δεν ξέρω τι έγινε, δεν ρώτησα ξανά», εξήγησε στη συνέντευξή του ο Βασίλης Τερλέγκας.

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